龍鼓灘填海｜最新方案範圍削1/3發展先進產業　內河碼頭填海建屋

前年的《施政報告》重提屯門龍鼓灘填海及重新規劃屯門西地區的研究。發展局今日（24日）提交立法會的最新文件表示，擬申請1.79億元撥款，為有關填海工程進行研究，最新方案擬將龍鼓灘的填海範圍縮減逾三分一，至145公頃，並將鄰近的棕地納入研究範圍，可發展土地合共為約210公頃，初步認為新的土地適合發展現代先進產業。

至於重新規劃屯門西地區的研究，則建議在內河碼頭內港填海造地40公頃，連同周邊的土地，可發展土地合共為143公頃，將會發展以住宅為主的社區，該區鄰近的公眾填料庫等將會停用，並遷至龍鼓灘重置。當局擬在今年第三季展開填海研究，結果有望在2026年初出爐。



龍鼓灘。（資料圖片）

??灘填海和新?劃屯??地區的?劃及工程研究位置圖。（文件截圖）

內河碼頭共143公頃建成住宅社區

發展局、規劃署及土木工程拓展署聯合提交到立法會的文件指，建議研究在內河碼頭內港填海造地40公頃，並結合周邊多幅位於第40、46和47區，合共38公頃土地，形成總共143公頃的土地，發展為以住宅為主的社區，以作為屯門社區的延伸部份。

當局稱，內河碼頭以西是第38區，毗鄰內河碼頭的32公頃用地，現時用作臨時公眾填料庫及臨時建築廢物篩選分類設施，有待填料庫停用和將部份設施遷至龍鼓灘填海區後，有關用地可改變用途，並作為屯門西未來住宅發展和西邊沿岸其他產業設施的緩衝地帶。

▼龍鼓灘▼



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龍鼓灘填海限北面近岸 改納鄰近棕地發展作補償

至於龍鼓灘填海方面，文件建議研究集中在龍鼓灘北面近岸填海，以避開龍鼓灘村正前方的水體，填海範圍將會由220公頃或以上，減至145公頃，減幅達34%，以盡量保留龍鼓灘的天然沙灘和海岸線，並減低發展對龍鼓灘村的影響。惟當局會將龍鼓灘附近65公頃的棕地，一併納入研究範圍，與填海同時規劃，以將可發展土地增至約210公頃。

當局指，龍鼓灘填海所得及附近改造的土地，會以現代產業為主導，初步認為有關土地適合用作支援現代先進、高增值經濟產業，尤其是以海路運輸和需要廣闊營運空間的產業，包括：

．現代物流園

．先進建造產業園區

．高端綠色產業園區

．容納棕地作業的多層現代產業大樓



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當局續指，會考慮在龍鼓灘填海區撥出大片土地建設先進建造產業園區，供私營界別設立現代化的「組裝合成」工場、鋼筋預製工場、「機電裝備合成」加工場及其他先進生產工場等用途（包括多層大樓）。當局早前表示，會在洪水橋／厦村新發展區及元朗南預留位置，興建多層現代產業大樓容納棕地作業者，而今次研究「考慮為多層大樓提供更多用地。」

至於上一次研究提到，擬將水泥廠和發電廠等搬入龍鼓灘填海區，文件指，現階段會假設原址保留屯門西地區現有的環保園、航空燃油儲存庫、鋼鐵廠、水泥廠及青山發電廠，以免推遲落實時間表，而龍鼓灘填海區則會集中發展現代先進產業。

龍鼓灘填海及重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究 — 現有和規劃中的策略交通基建設施。（文件截圖）

去年底披露的「明日大嶼」填海方案，將原本以內河碼頭為鐵路起點的規劃，改為以洪水橋為起點，惹起反彈。發展局隨後表示，會在龍鼓灘填海及屯門西規劃研究，考慮興建一條接駁屯門東和屯門西內河碼頭的鐵路。

最新文件顯示，當局會在研究中考慮如何連接現有及規劃中的道路和鐵路網絡，包括擬議十一號幹線及屯門繞道，亦會研究交椅洲人工島擬議港島西至洪水橋鐵路登陸屯門 東 後西延至屯門西的可行性。

當局擬在今年第三季展開研究，預計在30個月內分階段完成，估計今次研究費用為1.79億元，主要開支分類包括：

．規劃及工程研究（即土地用途研究、技術評估等）：1.2億元

．工地勘測：3,100萬元

．社區參與及諮詢活動：約1,200萬元

．應急費用：約1,600萬元