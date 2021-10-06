施政報告｜劉國勳冀北都會15年後成熟運作　劉業強支持龍鼓灘填海

《施政報告》有大量覓地措施，其中「北部發展區」最受關注，其中早前多次提出相關倡議的民建聯劉國勳表示，歡迎政府提出計劃。對政府檢討放寬出售祖堂地限制等措施，鄉議局主席劉業強稱，作為土生土長的新界人，對此感到非常鼓舞。



劉業強支持研究龍鼓灘填海 倡發展高經濟價值產業

劉國勳表示，歡迎政府提出「北部都會區」，建議政府設立專責組或辦事處，處理新界北相關的工作，他亦希望政府加快流程，讓「北部都會區」在15年後能成熟運作。

經民聯劉業強則認為，「北部都會區」能達致自給自足、城鄉融合、發展與保育並存等條件，鄉議局對此表示支持，又指放寬出售祖堂地限制和完善收地價格的措施，可將收地遇上的阻力變成助力。劉業強又支持研究龍鼓灘填海，指龍鼓灘附近有近2,000公頃土地用於厭惡性措施，北面面向前海，認為此土地應用作發展高經濟價值的產業。

經民聯林健鋒認為，《施政報告》創新且有遠見，提到「北部都會區」未有提及實體預算，他認為政府須做好融資，例如以新思維考慮各項融資方式，如分階段注資未來基金或發債。

工聯會立法會議員麥美娟認為，林鄭以新思維思考香港發展，形容「北部都會區」與以往的規劃有很大不同，她擔心政府如何落實相關願景計劃，關注如何讓打工仔女和基層能夠分享經濟發展所帶來的成果。

葉劉建議立凌駕性法例助北部發展

葉劉淑儀認為，「北部都會區」對香港長遠發展非常有幫助，形容是非常宏大的藍圖，認為最重要是如何落實有關方向，例如資源和法例。她建議彷效《保護海港條例》，為「北部都會區」發展訂立具凌駕性法例，「用新規劃模式去做，如果唔係就要逐條例去改，要花好多時間。」