運輸署葵涌推智能斑馬線　熱能探測行人、車輛　調節黃波燈閃動

政府近年提倡引入科技推動智慧城市，面對不時有車輛無視斑馬線行人直接衝過的危險情況，運輸署今日（1日）表示，現正在葵青近基督教香港信義會葵盛信義學校的斑馬線進行智能斑馬線試驗計劃，利用安裝在黃波燈上的熱能探測器，探測接近的車輛及行人，以調節亮度和閃動頻率，加強提醒駕駛者讓路。不過，系統不具錄影功能，亦無面容或車牌識別功能。



運輸署在葵涌推行智能斑馬線試驗計劃，利用安裝在黃波燈上的熱能探測器，探測接近的車輛及行人，以調節亮度和閃動頻率，加強提醒駕駛者讓路。（政府新聞處）

運輸署表示，現正於葵青葵聯路近基督教香港信義會葵盛信義學校的斑馬線，試行有關智能斑馬線試驗計劃，為期12個月，署方會在試驗計劃完成後檢討成效及考慮未來方向。

署方在斑馬線的黃波燈上安裝熱能探測器，以探測駛近斑馬線的車輛，以及預備橫過斑馬線的行人。探測器會根據實時情況，調節黃波燈與支柱白燈的亮度和閃動頻率，加強提醒駕駛者讓路予行人。系統同時可發出藍牙信號，讓視障人士知悉附近有斑馬線過路設施。

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運輸署強調，系統不具備錄影功能，不會用作監察行人或駕駛者行為，而熱能探測器亦沒有面容或車牌號碼識別功能。該署呼籲駕駛者注意道路安全，當駛近斑馬線時，必須留意是否有行人等候橫過馬路並準備減速，如行人已踏足斑馬線，駕駛者必須停車及讓行人過馬路。