觸感藝術品呈現不一樣的烏溪沙雀鳥　NGO工作坊發掘社區的時地人

你眼中的社區是甚麼？身邊不同身份的社群、動植物，你有否曾深究？非政府組織「城市日記」的「香港時地人」社區達人工作坊，培訓參加者以人物訪問、社區空間研究、觸感藝術、繪本、錄音及錄像等不同形式，訴說一個又一個社區故事。有參加者透過觀察烏溪沙數個吸引雀鳥聚集的地點，創作出觸感藝術作品，加上環境錄音，呈現雀鳥生境。各式各樣的作品本月3日起在銅鑼灣希慎廣場展出。



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「香港時地人」社區達人工作坊於2020年首次舉辦，共舉行了六季，透過一系列工作坊培訓參加者發掘和書寫自己的社區故事，並分為初階班及進階班。初階班鼓勵參加者從敍事實踐、非虛構敍事入門、生態文學欣賞、城市自然觀察和社區旅行設計著手，鼓勵大家從多元角度認識社區。進階班調整敍事實踐、生態課堂的內容，並加入了土地經濟論述初探，以及建築與城市設計概論，讓參加者溫故知新，深入體會社區的精彩。

目前工作坊正招收新一季參加者，邀請公眾共同設計社區導賞，讓參加者了解自身，重新想像社區。詳情可按此。

「香港時地人」社區達人工作坊培訓參加者發掘和書寫自己的社區故事，本月3日起於銅鑼灣舉行畢業展。（「城市日記」提供）

「香港時地人」社區達人工作坊於本月3日至12日在銅鑼灣希慎廣場舉辦畢業展。是次展覽展出了「香港時地人」其中三季參加者在完成工作坊後的實踐所學，以不同的創意形式，包括人物訪問、社區空間研究、觸感藝術、繪本、錄音及錄像等等，呈現多元的社區面貌，主題包括「社群中的人」、「我的社區」、「社區作為棲息地」。

參加者李美儀的《雀鳥聚居熱點@烏溪沙》。（「城市日記」提供）

城市日記項目主任黃淑儀表示，計劃鼓勵參加者以多元角度發掘社區故事，重視城市生活中的自然和生態，希望參加者能突破人類中心思維，嘗試也以動植物的角度去看社區。她說，樂見這次成果展中許多作品都呈現了這種換位思考，例如其中一幅作品《雀鳥聚居熱點@烏溪沙》，參加者李美儀觀察幾個吸引雀鳥聚集的地點，撰寫自然筆記後，並創作出觸感藝術作品，加上環境錄音，豐富地呈現都市中其中一個雀鳥生境。

展覽由設計工作室 Gaau1 Up 的聯合創辦人朱煒傑負責設計及製作，可見傢俬全為環保物料或回收物資，包括再造紙、燈箱、塑膠升級再造的「膠櫈」、由學校回收後改裝的書桌等等。展覽後，物資將送往升級再造、循環再用，以支持永續發展也，歡迎參觀者取走或認購。

今次展覽上可見的傢俬，全為環保物料或回收物資，包括塑膠升級再造的「膠櫈」。（「城市日記」提供）

「香港時地人」畢業展：給社區的詩

．展覽日期：2023 年 3 月 3 日至 12 日

．開放時間：中午 12 時半至傍晚 7 時

．地點：希慎廣場 9 樓 Urban Sky

（位於辦公樓電梯大堂、誠品書店外，鄰近咖啡店 n.O.T. ✕ ehonia）

．費用：免費

