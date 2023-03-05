百年歷史建築龍虎山環境教育中心3.10起暫停開放　重開無期

本身為歷史建築的龍虎山環境教育中心，即將暫停對外開放，未知何時重開。中心近日於社交媒體表示，中心建築群和花園將開放至本周四（9日），3月10日起暫停開放，「讓歷史建築稍作休整」。中心由香港大學及環保署合作成立，《香港01》已向相關部門查詢。

另外，中心除了周一（6日）休館，之後周二至周四（7至9日）都會延長開放時間，改為早上10時30分至晚上6時30分。



+ 2

1890年落成 初時協助守護水務設施

龍虎山環境教育中心於2008年成立，當時香港大學與環保署訂立為期15年的合作項目，今年剛好屆滿。翻查資料，中心建築群由一幢一級，以及兩幢二級歷史建築組成，屬於薄扶林水塘的後期工程。現時中心的展覽廳，為薄扶林濾水池的附屬平房，於1890年落成，當年會派駐看守員入住，以守護水務設施，防止有人破壞或污染水源。

平房自1980年代起，改為一般政府宿舍，直至2006年，最後一位住客遷出；之後2008年，該處的三幢建築，成為龍虎山環境教育中心。到2009年，原為廚房及工人宿舍，之後改為中心活動室的白色建築；以及原為工人宿舍，後來用作中心職員辦公室的紅磚屋，皆獲評為二級歷史建築；之後2010年，展覽廳所在的平房，則獲評為一級歷史建築。

根據中心的社交媒體專頁，建築群和花園將開放至本周四，並於周五起暫停對外開放，「讓歷史建築稍作休整，以迎接未來的環境教育活動。」中心職員向記者表示，3月10日關門後，暫未知中心的未來用途及營運方向，故未知未來會否開、或以何種形式再與公眾見面。

中心又指，今日會舉辦《龍虎山音樂之旅》。另外，未來數天將有特別開放時間，除了周一（6日）休館，周二至周四（7至9日）將延長開放時間，改為早上10時30分至晚上6時30分。