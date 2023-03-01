居民化身「隔離屋巴絲打」守望相助　打造溫情社區

香港地「人情薄如紙」？但其實每個小社區都充滿着濃濃人情味。有熱心的坪洲「地頭蟲」，探訪患有腦退化症的獨居長者，亦有「社區猛男」發揮大隻佬本色，替街坊鄰居維修電器；還有人化身「人肉平安鐘」，在街坊遇上危險時伸出援手。這些尋常巷陌小人物，背後凝聚滿滿愛心。他們都參加了勞福局轄下社區投資共享基金舉辦的「樓長」計劃，化身「隔離屋巴絲打」，齊心建立守望相助的社區。



（左二）小雲表示，透過定期探訪，曾揭發島內有兩位獨居長者出現腦退化症狀，「去探訪嘅時候發現佢哋成日瞓，又唔知咩𠵱家時間。」（鄧康翹攝）

坪洲「地頭蟲」小雲 為腦退化街坊帶來溫暖

小雲是「坪洲樂齡薈 2.0」的區長（即樓長），雖已年過 70，但由於住在坪洲超過 20 年，與街坊感情深厚，她更主動成為區長，希望為小島出一分力。小雲指出，坪洲這個隱世小島居住了很多長者，部分更居住在偏僻區域，如非「地頭蟲」未必找得到，她說：「好多長者都唔會主動求助，但因為我同佢哋相識多年，有一定信任，所以佢哋好樂意同我傾訴，分享自己身體狀況同生活需要。」

小雲表示，很多時透過定期探訪，才發現島內獨居長者身體狀況有問題，她憶述：「去探訪嘅時候發現有兩個長者成日瞓，又唔知當時咩時間。」她察覺情況有異，立即將個案轉介計劃社工跟進及提供支援，才驚覺他們患有認知障礙症。她指出，因島上的醫療設備貧乏，不少街坊即使患病需要留醫，亦只能到港島區醫院求診，因此希望自發到市區探訪，為患病街坊送上溫暖。

（左一）住在兼善里的譚生是「有里和睦．情繫互動深水埗」計劃的樓長，譚生指出深水埗舊樓林立，人口密集，但因劏房住戶流動率高，令鄰里關係疏離。（鄧康翹攝）

深水埗兼善里「社區猛男」助街坊維修電器

住在深水埗兼善里的譚先生是「有里和睦．情繫互動深水埗」計劃的樓長，譚先生指出，深水埗舊樓林立，人口密集，劏房住戶流動率高，令鄰里關係疏離。加上區內有不少唐樓和劏房，大廈梯間、後巷甚至天台的垃圾堆積如山，導致鼠患嚴重，衛生環境惡劣。此外，兼善里更缺乏升降機等設施，他形容：「好多老人家出入好唔方便，要行成十幾分鐘先返到屋企。」

為了改善居民住屋環境和關係，譚先生聯同一班街坊組成兼善里「猛男四人組」，免費替居民解決維修水電等疑難。他們亦曾與政府部門開會反映區內問題，早前更動員義工們在兼善里天台進行大掃除，清潔社區。譚先生坦言：「樓長工作雖然繁忙，但見到大家關係好咗，我覺得好值得。」

（右三）康先生笑言，自己就似長者的「人肉平安鐘」，但他從不嫌煩，認為大家住在左右隔離，互相守護只是舉手之勞。（鄧康翹攝）

駿洋邨康先生 街坊的「人肉平安鐘」

居住火炭駿洋邨的康先生透過參與「共創駿洋」鄰里互助計劃成為「樓長」，他最難忘有一天晚上收到街坊來電，指家中有長者失足跌倒在地上，不知如何是好。他聞悉馬上趕往了解情況，並為對方召喚救護車送院治療，幸好該位長者最終安然無恙。

康先生笑言，自己就像是長者的「人肉平安鐘」，但他從不嫌麻煩，認為大家都是左鄰右里，互相守護只是舉手之勞。他又稱，因駿洋邨是近年新落成的屋邨，新遷入的居民來自五湖四海，「樓長」的出現可幫助建立鄰里網絡，有助居民加快適應新環境。

（左一）秀茂坪邨的玲姐受到癌末姊妹啓發，傳承助人精神。鄧康翹攝

秀茂坪邨玲姐受癌末姊妹啓發 傳承助人精神

現時是「秀親情‧鄰舍關護」計劃「樓長」的玲姐指出，秀茂坪邨內佔多數是獨居及雙老長者，因此需要「樓長」定期家訪，為長者提供居家安老的服務。她憶述：「身邊曾經有兩位姊妹因患末期癌症離世，佢哋離開前明知自己時日不多，仍堅持樂於助人，令到我好感動，畀我好大動力繼續堅持落去，將佢哋助人嘅精神傳承開去。」

玲姐表示，為迎合邨內長者需要，不時提供託陪服務，推動區內不同年齡層的街坊定期家訪及關懷區內獨老、雙老，如協助買餸、陪同覆診等，亦會為樓長舉辦急救等課程，讓大家掌握基本救護知識，為「緊急關頭」做好準備。

譚家明：平凡街坊不平凡

社區投資共享基金委員會推廣及發展小組委員會主席譚家明表示，2003年沙士肆虐時，社會氣氛人心惶惶，令鄰里關係變得疏離，促使基金推動「樓長計劃」，讓各區街坊化身「樓長」進入社區，無私助人，至今已資助超過130個樓長計劃，培訓超過8,600位樓長，足迹遍及逾百屋邨。他形容：「表面上佢哋係某座樓的『平凡』街坊，但背後卻係擔當住『線人』嘅角色，關顧每家每戶的需要，穿針引線編織社區的支援網絡。」

譚家明指出，在新冠疫情期間，樓長正好發揮作用，提高社區的抗逆力。他解釋：「香港人口老化問題逼在眉睫，居家安老係政府倡議的大方向，熟悉區內社群的樓長，正好補足關顧橋樑。」他又稱，自去年起已為認知障礙友善社區開放優先專項申請，鼓勵更多團體組織更具針對性的樓長計劃，切合實際需要。

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