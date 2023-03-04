疫下悟生死無常　另類導賞認識最後一程　團友：跟我意願大家安樂

新冠肆虐的三年，生死議題變得相當貼身。樂齡薈為打破長者對死亡禁忌和恐懼，認識生前規劃身後事的重要性，於本月舉辦了另類導賞團，帶同一眾老友記在上環參觀逾百年歷史的長生店和壽衣店，深入了解整個殯葬行業的現況，為隨時來襲的死亡，及早作出準備。



疫下離世者眾多 家屬面對很多不確定性

公壽中西殯儀樂小姐指出，在疫情期間因離世者眾多、出殯程序需時，家屬需要面對許多不確定性，她說：「以前兩、三日就拎到文件，但係因為好多嘢每日都變緊，時間變得耐咗好多。」另一問題是遺體太多，不少被送往公眾殮房而非放在醫院，家屬要自行追蹤，長者卻未必了解，曾誤以為遺失了遺體，這些情況幾乎每日發生。

樂小姐續指，疫情下喪親者面對親友遽然離世，很容易將責任歸咎在自己身上，她形容：「佢哋會好容易陷入自我懷疑、無所適從，然後將問題歸咎於自己做漏嘢。」她建議在世者提前做好生前規劃，了解坊間林林總總殯儀產品繁複的後事程序，以及各種殯儀選擇，樂小姐說：「要知道每個步驟點做、點解要咁做，可以選擇點做？提早做好準備，對自己同屋企人嚟講都係一件好事。」

疫下感觸生命無常 提前做好死亡規劃

樂齡薈會友任先生則表示，疫情下三年，令他深切感受到生命無常，敲響了他對提前進行生前規劃身後事的警號，他稱：「呢三年好多人因為呢場疫情走咗，我突然間諗到，如果有一日我無啦啦走咗，屋企人會點算？」為減輕親友在面對自己離世時的傷痛，他決定盡早為自己做好生前規劃，希望離世後能以海葬儀式進行，他嘆道：「唔洗第時下下要佢哋去估，又要驚我唔滿意，咁不如我自己做好佢，跟着我意願去做，大家都安樂啲。」

（右)樂齡薈會友楊女士表示，近年來面對親人離世，家中「白頭人送黑頭人」，令她明白到死亡不只是關乎離世者的事，而是關乎整個家庭的事，「屋企有後生嘅走先，老人家突然要接受一個咁大嘅噩耗，會好迷茫，唔識點做。」（夏家朗攝)

楊女士：死亡不只是關乎離世者的事

樂齡薈會友楊女士表示，近年來面對親人離世，家中「白頭人送黑頭人」，令她明白到死亡不只是關乎離世者的事，而是關乎整個家庭的事。她謂：「屋企有後生嘅走先，老人家突然要接受一個咁大嘅噩耗，會好迷惘，唔識點做。」因此，她認為生死教育無分年齡，對於成年人和小朋友同樣重要，她補充說：「我聽過有啲小朋友同老人家住，老人家如果突然走咗，小朋友同樣會產生出好大情緒。」

此外，楊女士認為，生前規劃能體現出自身的自主性，希望未來的告別禮能一切從簡，進行綠色殯葬，「我會寫低之後嘅安排，等屋企人唔洗咁奔波，唔洗驚會有遺憾，想盡量減輕佢哋嘅傷痛。 」楊女士說起來語調平靜，似乎真的看透生死。

新冠肆虐的三年，生死議題變得相當貼身。樂齡薈為打破長者對死亡禁忌和恐懼，本月舉辦了另類導賞團，帶同一眾老友記在上環參觀逾百年歷史的長生店和壽衣店。（夏家朗攝)

願當「無言老師」：想幫到更多人

樂齡薈會友張先生則不諱言，自己年輕時比較避忌談論死亡的話題，會覺得很不吉利，不願去談論這些事。不過，隨著年紀增長，令他對生死課題的興趣漸濃，笑說：「自己已步入人生第三階段，應好好規劃。」他又形容「生老病死」，如同「春夏秋冬」，是每個人都必然要面對的事，透過參與是次導賞團，令他對殯葬的程序有更深入了解，稱：「今次係一個好好嘅學習機會，知道咗好多喺手續同法律上的知識。」

張先生亦提及，他於2016年時已參與香港中文大學醫學院「無言老師」遺體捐贈計劃，他憶述：「有一次睇新聞，見到醫學院學生需要遺體去解剖，我覺得好觸動到我。」他後來經過與家人長時間商討，最終獲家人支持其決定，他解釋：「 希望可以盡我少少心意，令醫學院學生可以有更多的練習機會，幫到更加多嘅人。」

同時，他認為提前規劃，能令自已及家人在面對離世時的情緒可以更放鬆，「即使有一日我突然走咗，我都可以好放心，因為我嘅後人會知道應該點去處理，唔會不知所措。做好事前規劃，我日後會過好每一日，真正認識死亡後，令我過得更充實，明白係必須要經歷，唔需要再擔心同恐懼。」張先生說起來一臉輕鬆自若，做到豁達面對死亡。