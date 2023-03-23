官涌街市關閉改建「城市運動中心」　底層高樓底建攀登及滑板場

新一份《財政預算案》建議發展「城市運動」，當中佐敦官涌市政大廈部份未善用的樓層將改建成為全港首個「城市運動體育中心」。食物環境衞生署及康樂及文化事務署近日的最新文件顯示，擬將最底三層的街市和熟食中心關閉，以配合新的發展計劃，若商戶願意遷出，將可獲特別恩恤安排，惟文件未有列明相關安排的細節和關閉日期。另外，「城市運動體育中心」將會新增五項設施，包括室內滑板場、運動攀登場等。



最新文件指，官涌街市共有三層，地下及一樓為街市範圍，二樓則為熟食中心，截至2月28日，出租攤檔共有138個，出租率為63%，食環署考慮到空置率及多項相關因素後，計劃關閉官涌街市及其熟食中心。

政府強調官涌街市鄰近油麻地街市、海防道臨時街市、海防道臨時熟食小販市場及吳松街臨時熟食小販市場、糧食店和超市等，能滿足市民所需。

文件又指，官涌街市的樓底高，而其跨樓層的中庭以及地下至一樓交錯層級的原有設計，亦十分適合進行運動攀登及滑板等城市運動，當局擬在「城市運動體育中心」增設五項設施，並強調會在改建過程，保留街市的原有設計特色，並確保有關設施切合運動攀登及滑板的需要。

「城市運動體育中心」的工程擬議發展範圍將包括：



．室內滑板場

．運動攀登場

．多用途活動空間（可供不同活動使用，如霹靂舞）

．配套設施，如合適的餐飲設施或售賣相關運動用品的商店等

．輔助設施，包括場地辦事處、更衣室、洗手間、自助售賣機和飲水機等

至於現有租戶安排，文件提到，根據現時街市攤檔租約條款的規定，任何一方在不少於一個月前，以書面通知另一方，即可中止租約，而毋須補償，惟當局考慮到租戶永久遷出街市，有助理順街市關閉的安排，故考慮向選擇結業或搬遷的租戶作出特別恩恤安排。

食環署將會視乎改建工程的開展時間及進度，在諮詢租戶後，按實際情況敲定關閉街市的具體日期和相關的特別恩恤安排。