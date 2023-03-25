環保署推智能回收箱　自動磅重及計積分　今年中增至100個應用點

環保署今日（25日）開展首批以屋苑為試點的智能回收箱服務，可自動測量及記錄各類回收物重量，並自動計算及儲存回收獎賞積分。透過應用物聯網技術，直接把運作數據實時上傳至中央數據系統，讓屋苑及鄰近居民體驗新的社區智能回收設施，同時獲取「綠綠賞」積分和兌換禮品。現時已有約60個應用點投入服務，環保署預計在今年中可增加至約100個。



自動測量及記錄回收物重量 並自動計算及儲存積分

環保署於2020年第四季推出「智能回收系統先導計劃」，首先在「綠在區區」數個設施設置智能回收箱，試驗系統在本地應用的情況。去年中把智能回收應用點擴大至「綠在區區」所有「回收環保站」和「回收便利點」。

今日更正式在各屋苑，包括藍田匯景花園等放置智能回收箱，可自動測量及記錄各類回收物重量，並自動計算及儲存回收獎賞積分。

智能回收系統可以自動測量及記錄各類回收物重量，並自動計算及儲存回收獎賞積分。透過應用物聯網技術，直接把運作數據實時上傳至中央數據系統，以實時監察系統各設備的運作情況。為配合先導計劃的擴充，環保署於去年完成建立於本地應用及具兼容性的系統平台，讓不同的智能回收硬件及軟件開發商共同參與及構建香港的智能回收系統。

已有約60個應用點投入服務

除設置智能磅外，部分回收點同時配備智能回收箱和自動禮品兌換機。環保署指會陸續增加智能回收應用點，涵蓋大型屋苑、公共屋邨、鄉村、商場、大學、政府場地等。現時已有約60個應用點投入服務，預計在今年中可增加至約100個。