東涌全港首座「組裝合成」公屋模擬單位內櫳曝光　興建成本貴1成

公營房屋短缺，港府早前推出東涌新填海區第99區公屋發展計劃，興建5座公屋，其中第5座會以「組裝合成」建築法建造。房委會今日（31日）讓傳媒率先參觀放置於東涌16A區的模擬搭建單位，房屋署助理署長(發展及採購)梁洪偉表示，興建成本比傳統方式貴1成左右，但未來興建數量增加，成本期望可以降低至與傳統方式一樣。



房屋局局長何永賢（左）表示，下一個5年期會有一半房署項目使用「組裝合成」建築法； 房屋署助理署長(發展及採購)梁洪偉表示，由於技術處於發展初期，興建成本比傳統方式貴約1成。 （廖雁雄攝）

東涌新填海區第99區公屋發展計劃，興建共5座公屋，其中第5座會採用混凝土「組裝合成」建築法建造，樓高12層，提供約200個單位。每個單位由2-4個「盒仔」組裝而成，「盒仔」會於內地廠房製造之後運至香港組裝。

梁洪偉指，由於技術處於發展初期，興建成本比傳統方式貴1成左右，但未來興建數量增加，成本期望可以降低至與傳統方式一樣。他表示，比起傳統方式，「組裝合成」建築法建築時間可以減省2成，由6個工作天一層減至5天一層，「東涌99」第5座將於今年第4季開始組裝，有望5日興建一層20個單位。

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梁洪偉表示，揀選「東涌99」第5座作為首個計劃是因為該區位於新填海區，土地較為平坦，附近亦有空地提供物流以及儲存空間，方便現場安裝物流。加上「東涌99」第5座提供1-2人、2-3人、3-4人、4-5人等4種單位以測試每一種組裝合成模組合併的可見性以及效率。他又指，現時吊運及安裝一個組件後需於側面紮鐵，才可以安裝另一件組件，今年年底期望運用「組裝合成」建築法2.0 即吊運及安裝多件組件，其後於組件上方安裝結構連接，以做到「即運即吊」節省儲存空間。

房屋局局長何永賢表示，面對建造業人手短缺以及老化，組裝合成為政府清晰要行的方向。她又提到，10年會興建30萬個公營房屋，下一個5年期(2028-2029年至2032-33年度)，會有一半房署項目使用「組裝合成」建築法。