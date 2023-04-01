綠海龜｜深灣限制地區今起禁進入至10.31　免人為干擾綠海龜繁殖

位於南丫島深灣的沙灘是本港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，因應預備產卵的綠海龜對人為干擾極為敏感，容易因受驚而放棄產卵，故漁護署今（1日）提醒市民，即日起至10月31日期間切勿進入南丫島深灣限制地區。深灣限制地區包括約0.5公頃的深灣沙灘以及約98.2公頃毗連該沙灘的海灣水域，限制期為4月1日至10月31日，為期七個月。



漁護署發言人表示，綠海龜是瀕危物種，在本港受《野生動物保護條例》（第170章）保護，亦是唯一在本港產卵的海龜品種。位於南丫島深灣的沙灘是本港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，也是南中國海內少有的綠海龜產卵地之一。

由於綠海龜產卵前及產卵期間會在其出生的沙灘附近水域活動，而預備產卵的綠海龜對人為干擾極為敏感，容易因受驚而放棄產卵，故提醒市民，即日起至10月31日期間切勿進入南丫島深灣限制地區，以助保護瀕危綠海龜及其繁殖地，長遠對綠海龜的存活及繁衍有正面作用。

深灣限制地區包括約0.5公頃的深灣沙灘以及約98.2公頃毗連該沙灘的海灣水域（見附件）；限制期為四月一日至十月三十一日，為期七個月。發言人又表示，漁護署人員會在區內巡邏，以防止未經許可者進入深灣限制地區，並監察綠海龜出沒及產卵的情況。任何人士未經許可進入限制地區，一經定罪，最高可被判罰五萬元。