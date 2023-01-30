環保團體回收完整無缺利市封　設250個回收箱（附地址）

農曆新年期間，收到利市固然開心，但餘下的利市封又有何用處？綠領行動就舉行「利市封回收重用大行動」，鼓勵市民把用完而完整無缺的利市封，放到利市封回收箱。由今日(30日)起至2月27日，全港會設置共250個利市封回收箱，遍布港九新界的商場、屋苑、商舖及食肆等。



綠領行動總幹事何漢威預期今年可回收800萬個利市封。他指在農曆新年前，綠領行動已舉行派發「新生利市封」行動，並派出196萬個，比預期更多。他認為市民的環保意識提高，如果派發行動成功，相信回收行動都可有效果。



▼「利市封回收重用大行動」250個回收箱位置▼



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須符合5個條件 包括無生肖圖案或年份

綠領行動舉行「利市封回收重用大行動」，由今日起至2月27日，在全港九新界設置250個利市封回收箱。市民可以把完整無缺、沒有被釘書機釘過、沒有用筆寫上字、沒有生肖圖案和年份，以及不是用黏貼封口的舊利市封，放到回收箱中。綠領行動在收集過後會整合一起，成為「新生利市封」，並在下個農曆新年前派發。

今年過年前派出近200萬個「新生利市封」

在今個兔年前，綠領行動都有派發「新生利市封」，並且派出196萬個，比原本預期派出的191萬個更多。今日綠領行動舉行派發行動頒獎禮、環保署首席環保主任黃偉民在致辭時指，如果把這196萬個利市封排在一起，長度可由香港排至廣州。

14年共收逾6000萬個利市封 原料等同2.4個九龍公園樹木

綠領行動總幹事何漢威感謝市民、商業機構和團體支持，他指回收行動已舉辦14年，14年間總共收集到逾6,000萬個利市封，「呢啲利市封用嘅紙，原料用嘅樹木排埋一齊、面積等同2.4個九龍公園，即係我哋拯救咗2.4個九龍公園！」他指綠領行動會繼續推動減廢工作，例如發起盆菜盆回收等。

何漢威指出，在疫情緩和後，大家都準備拜年，變相積極領取「新生利市封」，「派發新生利市封都舉辦咗14年，市民都熟悉，而且覺得有意義。」他希望在社會復常後，市民多出外，會積極把舊利市封投到回收箱。如果萬一過了回收期後仍想回收，他建議市民可自行善用舊利市封，「因為我哋回收完要做分發、篩選等、整個過程都需時；如果萬一過了時間(回收期)，我們十分建議市民把利市封放自己家中，可能下年再用。」。

被問到膠袋徵費加至1元後的成效，何漢威指留意到市民多了使用環保袋；不過同時留意到超市一些生果會預先有膠膜包裝，他指膠膜等都有塑膠廢物，認為這都不是一個樂見的情況。