老字號李錦基越南餐廳4.12結業　熟客不捨　李錦基：有緣再聚

「不漏洞拉，想食正宗越南菜，李錦基越南餐廳啦......」這個耳熟能詳的電視廣告，將會隨着老字號「李錦基越南餐廳」於本月12日結業而成為絕響。老闆李錦基今日向《香港01》證實，由於租約期滿，加上餐廳人手短缺、「唔想做到咁攰」，無奈把辛苦建立多年的心血親手結束，令不少老饕熟客，包括電影導演谷德昭都感到可惜和不捨。不少粉絲趁着假期來回味「李錦基」的味道，老闆亦忙着與熟客寒暄敍舊，笑言：「希望有緣再聚！」



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本身是越南華僑的李錦基於1972年偷渡來香港，年輕時當學廚做越南家鄉菜，由低做起，至1991年以自己本名創立「李錦基越南餐廳」，原舖位於佐敦庇利金街。上世紀90年代的香港興起越南菜，「李錦基」算是越南菜的佼佼者，全盛時期搬到佐敦茂林街一個有兩層店面的舖位經營，深受名人食客歡迎，包括藝人薛家燕、呂良偉、已故藝人「肥肥」沈澱霞，電影導演谷德昭及曾是香港足球總會主席梁孔德，更是該店的忠實粉絲。

曾為「名人飯堂」 本港越南菜佼佼者

直至2000年，李錦基舉家移民美國洛杉磯，一度結束在香港的生意，改到美國當地開業，將家鄉味道傳至西方。不過，李錦基笑稱，當地除了租金便宜，其他方面則不及香港，包括餐廳人流，以及最重要懂得欣賞他的手藝和味道的老饕。後來，李錦基於2009年回流香港「重出江湖」，改在何文田窩打老道65號現址重開「李錦基越南餐廳」至今。

李錦基由學廚至努力成為餐廳老闆，拼搏奮鬥轉眼已是數十年，尤其近年疫情下，辛苦熬過一個又一個難關，但餐廳仍然要面對第二次結業，他向《香港01》表示：「是真的很可惜，我哋做咗咁多年，啲熟客仔都幫襯咗幾十年，佢哋都好唔捨得，所以呢輪我哋宣布咗唔做，我哋（餐廳）日日都好滿（座）。」

結業皆因請人難 李錦基：做到好辛苦

既然與熟客感情深厚，為何要結束生意呢？李錦基向記者娓娓道來：「我哋結業最主要原因，第一就係租約滿，第二係現在事實上請人艱難，又冇輸入勞工（外勞）嗰啲畀飲食行業，咁我哋無計喎，所以缺乏人手，我哋做都做得好辛苦！」

他強調不是約滿加租，笑說「錢不是問題」，反而感激業主在疫情下並無加租，與他共度患難。他不諱言現時飲食行業真的很難找人手，無論是樓面、廚房、水吧、收銀或清潔，每一環都無法聘用到合適人手，他也摸不着頭腦，為何沒人願意入行。

另一方面，餐廳位處的舊樓失修問題嚴重，因維修工程龐大，與業主商討後仍無法解決，所以想趁著租約期滿而結束，他解釋：「幢樓太舊，去水位成日塞，條渠一個月整一次，通一次要成三千蚊，真係冇辨法，唯有放棄呢個地方。」由於問題重重，李錦基唯有忍痛宣布於本月12日（周三）結業。

約定熟客：有緣再見 再開舖會同大家講

自結業消息傳出後，連日來有不少熟客、自幼隨家人來光顧的街坊，紛紛專程回來捧場，由中午開店前已有多人在門外排隊，令李錦基感到既開心又過意不去。他透露，如果有機會的話，最希望在同區尋覓合適的新店面，待所有事情安頓和辦妥後，一定會再次和大家見面，他說：「我係想搵個舒服啲嘅地方繼續做，唔做咁大間，做細啲，如果真係開返，會再同大家講。」

心血店舖步入結業倒數，李錦基重遇每一位熟客、說出每一句話，都語帶不捨與唏噓，光顧多年的街坊和熟客亦然。其中電影導演谷德昭日前便率先在社交平台發貼文，對「李錦基」宣布結業感到婉惜，他稱自己光顧了該店超過20年，「由佐敦舊舖食到依家嘅何文田」，並讚賞「『李錦基』廿幾年嚟，Keep（保持）到同一個味道，地方企理乾淨，維持招牌嘅尊嚴，難能可貴。」

《香港01》今日（７日）中午時段到訪「李錦基越南餐廳」，當時已有近數十名食客在門外等候入座，也有多人前來排隊購買外賣。李錦基幾乎與所有食客都相當熟絡，一見面便打招呼，繼而寒暄一番，親自打點店內的大小事情，他看到有外傭來替僱主取外賣，即上前請對方代他轉告其僱主店舖結業的消息。

街坊陳小姐盛讚李錦基多年來為出品保持水準，讓她與家人能吃到很好的味道。

街坊：出品一直保持水準

居住何文田的街坊陳小姐與家人光顧「李錦基」多年，她直言很捨不得該店，所以趁結業前與母親來「多吃幾次」。她最愛「李錦基」的味道夠正宗、食品不油膩，這次希望能吃到越南粉卷、蔗蝦及扎肉。她指時下很多食肆會為了減省成本，影響品質變差，她卻大讚「李錦基」的出品多年來從沒變味，說：「好多謝佢咁多年都保持到咁好，令我哋仍然可以食得返以前嘅味道。」

葉先生慨嘆老字號突然結業：「老字號冇一間少一間。」

另一名食客葉先生多年前曾光顧該店，近日從朋友口中得知其結業消息，所以今日再次到訪，他形容：「幾好食，會食越南粉同食扎肉」。但他亦感嘆老字號突然結業，嘆道：「老字號冇一間就少一間。」

姓何小妹妹對於餐廳即將結業亦大感不捨：「好唔捨得因為平時成日都嚟食，老闆同我哋都識，我哋會好掛住佢。」

另外，姓何小妹妹亦隨家人前來光顧，她對於餐廳即將結業亦大感不捨：「好唔捨得因為平時成日都嚟食，老闆同我哋都識，我哋會好掛住佢。」

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