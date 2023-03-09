明日大嶼｜卑路乍灣海濱長廊需臨時填海　政府稱不涉維港永久填海

政府擬在交椅洲人工島興建「港島西至大嶼山東北連接路」及「港島西至洪水橋鐵路」連接新界及港島。土木工程拓展署可持續大嶼辦事處今日（9日）於海濱事務委員會透露，前者工程會需要於卑路乍灣海濱長廊進行臨時填海，但強調目前建議不涉及在維港有永久的填海。



發展局局長甯漢豪表示，希望大家諒解卑路乍灣的臨時安排僅為期5年，相關工程是希望海濱長廊有永久的改善。她又提及，交椅洲人工島的土地用途會「好似顯微鏡咁」越來越聚焦，目前不適宜講得太「死板」。



海濱事務委員會今日（9日）舉行，討論交椅洲人工島項目。（陳葆琳攝）

交椅洲人工島設計包括超過20公里的海濱長廊，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長胡國源指，政府希望海濱長廊可以提供機會予市民進行水上活動，「港島西至大嶼山東北連接路」會接駁現時干諾道西天橋已預留的接駁位，減少影響堅尼地城附近地面交通。他說，政府需要在卑路乍灣海濱長廊進行臨時填海，「我哋正準備有力，和令人信服嘅資料說明臨時填海係符合凌駕性公眾需要嘅測試準則」，並於下一階段諮詢海濱事務委員會。

另外 ，為了進行此項工程，政府需要臨時佔用現有堅尼地城海濱的用地，包括卑路乍灣海濱長廊的用地，初步計劃於鄰近前堅尼地城屠房的用地作臨時重置。胡國源表示，當工程完結之後，現有的卑路乍灣海濱長廊可以繼續使用，而政府會積極探討將海濱長廊向右連結中西區的海濱長廊（現時這兩個部份是被一個西區公眾貨物裝卸區所分隔）。他強調，政府建議不涉及在維港有永久的填海。

胡國源表示，佔用卑路乍灣海濱長廊的時間預計是5年，政府會無縫提供海濱設施，於前堅尼地城屠場設置臨時海濱設施之後，方會停用卑路乍灣海濱長廊，而卑路乍灣公園亦不會消失，「雖然我哋喺建造嘅初期，可能會影響到，令靚有海濱長廊搬位，但我哋想永久地有一個大嘅改善，將堅尼地城海濱嘅連接性有個大改善。」

政府於海濱事務委員會透露，「港島西至大嶼山東北連接路」會接駁現時干諾道西天橋預留的接駁位，政府需要在卑路乍灣海濱長廊進行臨時填海。（陳葆琳攝）

政府亦會積極探討將卑路乍街灣海濱長廊向左連接至前堅尼地城屠房的海濱用地，以及將卑路乍街灣海濱長廊跨越城西道，接駁對面的卑路乍灣公園。

發展局局長甯漢豪表示，交椅洲人工島為橫跨20年項目，隨着進行更多研究及土地數目增加，土地使用用途會「好似顯微鏡咁」愈來愈聚焦，目前不適宜講得太死板，同意會上有委員指規劃需要「留白」，保留彈性。她又強調，隨着未來陸續有房屋落成，目前交椅洲人工島以7:3的公私營房屋比例，相信視乎社會需求及供應的變化，會不斷有空間調校。