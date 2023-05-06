上水何東夫人醫局活化成生態研習中心　甯漢豪指發展兼顧城鄉共融

位於上水古洞的何東夫人醫局，是二級歷史建築。早前經「活化歷史建築伙伴計劃」推動下，由嗇色園活化為生態研習中心，並於今日(6日)開幕，向大眾提供實地生物考察課程及體驗活動。發展局局長甯漢豪今日出席中心的開幕典禮致辭時表示，北區現時有三個重要的活化項目，說明政府全力推展北部都會區發展的過程中，亦會兼顧「城」與「鄉」的共融。



位於上水古洞的何東夫人醫局，是二級歷史建築，於1933年落成，由何東爵士捐款興建，並以其原配夫人命名，是新界區最早期的鄉郊診療所之一。早前經「活化歷史建築伙伴計劃」推動下，由嗇色園活化為生態研習中心，向大眾提供實地生物考察課程及體驗活動，推廣保育自然生態及可持續發展，並於今日開幕。

發展局局長甯漢豪今日出席中心的開幕典禮，她在致辭時表示，何東夫人醫局活化項目是繼前粉嶺裁判法院活化為香港青年協會領袖學院後，而另一個活化項目聯和市場，亦是位處北區。她指北區有三個重要的活化項目，說明政府全力推展北部都會區發展的過程中，亦會兼顧「城」與「鄉」的共融，以及自然和文化歷史的保育。

她指「活化歷史建築伙伴計劃」自2008年推出，至今已踏入第15個年頭，通過與非牟利機構合作，活化再用政府擁有的歷史建築，已為不少建築物注入新生命。至今一共6期共22幢政府擁有的歷史建築，已先後被納入計劃，其中5個項目更摘取了「聯合國教育、科學及文化組織亞太區文化遺產保護獎」。

她表示，局方希望精簡申請程序，及為營運機構提供更到位的支援。局方的目標是在諮詢保育歷史建築諮詢委員會的意見後，在今年內落實執行優化措施。她期望將來有更多有熱誠的營運機構參加計劃並提出申請。