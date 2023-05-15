香港仔珍寶碼頭招牌突被拆卸　街坊感慨：只能靠相片回憶

曾為香港地標、在香港仔避風塘駐留40多年的珍寶海鮮舫，在南海沉沒近一年。有南區居民指，今早10時前，有工作人員及吊臂拆卸位於香港仔珍寶碼頭的招牌，工程歷時約兩小時。該名街坊對此感到可惜，指過往不時到珍寶進餐，慨嘆：「感覺真係往事只能回味，依家只能靠相片回憶」。

除了碼頭招牌被拆卸，去年中傾側入水的珍寶海鮮舫廚房船，其打撈清拆工程亦幾乎完成，已化為碎片。



珍寶海鮮舫於2022年6月14日離港維修，結果一去不返，同月18日於南海遇風浪翻側。原本深灣及香港仔都各有珍寶碼頭，讓接駁船接載客人來往珍寶海鮮舫。不過有南區居民今日在社交媒體發布相片，指位於香港仔的珍寶碼頭，其招牌今早被拆掉。

除了香港仔珍寶碼頭，本身深灣亦有一個珍寶碼頭（資料圖片／蔡正邦攝）

該名街坊向《香港01》表示，今早未達10時，便有工人及吊臂開始拆卸工程；至大約中午12時，招牌已拆卸完成。

▼2023年6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼



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對於珍寶招牌突然被拆卸，該名街坊指，過往每年會光顧珍寶五、六次，「每年大時大節都會去食飯」，更指父母都於珍寶相識及結婚，嘆道：「感覺真係往事只能回味，依家只能靠相片回憶」。

事實上，除了香港仔珍寶碼頭的招牌被拆卸，去年中傾側入水的珍寶海鮮舫廚房船，亦於打撈期間打成碎片。記者今年3月至5月目擊有起重船靠在廚房船之旁施工；至今年5月初已幾乎不見其殘骸。據報道，打撈方案會將廚房船船底部份打破成多塊碎片，再由工作人員打撈上水面。

至於珍寶海鮮舫的殘骸，去年10月底內地的三沙海事局回覆指，相關責任方已基本完成珍寶海鮮舫沉船殘骸的打撈清除工作。

不過珍寶海鮮舫的姊妹船太白海鮮舫，近月傳來好消息，新邦行有限公司，去年8月從珍寶王國母公司香港仔飲食企業，接手太白海鮮舫，並初步估計明年第三季復業。