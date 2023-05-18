景賢里展開活化工程　日後提供養生課程　認識普洱及中醫藥

位於半山司徒拔道的中式建築「景賢里」擁有86年歷史，亦是法定古蹟，曾是多部國際知名電影和本地電視劇的取景地。早前活化歷史建築伙伴計劃之中選出的營運商，年初成立「景賢里文化遺產基金有限公司」，並宣布展開「景賢里」的活化工程，包括完整地保存「景賢里」的原有設計及裝置，又透露日後會舉辦導賞團，並提供養生課程、身心靈活動、嚐茶和餐飲服務，同時推廣認識普洱茶、中醫藥和健康生活。



保育歷史建築諮詢委員會於去年6月公布，被列入活化歷史建築伙伴計劃的景賢里，由天大研究院、國際普洱茶協會及中醫藥（全球）促進會，承辦活化「景賢里」，並命名為「景賢里．養生殿 – 基於普洱茶、中醫藥」，加深大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識，推廣健康生活。

三家機構於今年1月以非牟利機構形式成立「景賢里文化遺產基金有限公司」，並於周二（16日）宣布與建築顧問和工料測量顧問簽署服務合約，共同展開「景賢里」活化項目之工作。景賢里基金透露，設計工作會由知名建築設計公司何文堯建築師有限公司（Ivanho Architect Limited）負責。

▼景賢里將活化為「養生殿」▼



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景賢里基金今日（18日）表示，「景賢里」是罕有的保存著近百年前使用之中國傳統建築觀念和嶺南特色的法定古蹟，並揉合了西方傳統建築的材料和技術，是表現人類創造力的經典之作，活化工程的首要工作是完整地保存「景賢里」的原有設計及裝置。

景賢里基金又指，相信「景賢里」完整地復修後，成為推廣健康生活的重要地標和學習中心，吸引更多人來學習和體驗普洱茶、中醫藥和健康生活，日後會舉辦導賞團，並提供養生課程、身心靈活動、嚐茶和餐飲服務，希望「景賢里」成為一個具有新意和活力的文化聚集地，向公眾展示其豐富歷史和獨特的文化價值，同時為推廣健康生活做出貢獻。