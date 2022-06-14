景賢里兩度流標　終獲天大研究院投得　活化推廣普洱、中醫藥

政府自2008年起推出「活化歷史建築伙伴計劃」，發展局今日（14日）第6期計劃的申請結果。曾兩度流標的法定古蹟景賢里，今次正式有團體中標，日後會活化作「養生殿」，加深社會對普洱茶、中醫藥及藥材的認識，料2027年起營運，第3年可達到收支平衡。此外，早前因人流稀少而被放棄營運的馬灣芳園書室，亦會活化以創科元素作學習媒介。



曾多次流標的景賢里早前再獲納入第六期的活化歷史建築夥伴計劃，發展局今日公布活化建議方案。(資料圖片)

法定古蹟景賢里，過去曾於第3及第4期計劃流標，今次已是第三度被納入計劃，結果終有團體成功中標，日後會活化作「景賢里養生殿」，意味可正式展開活化工程。

景賢里由天大研究院投得，擬用作健康生活地標及學習中心，加深社會對普洱茶、中醫藥及藥材的認識。

當局指，項目會加建電梯及樓梯，連接地面至游泳池，強調建築物外觀不會受影響，估計建設成本約1.88億元，所需政府資助約500萬元。

因人流稀少，圓玄學院曾停止營運芳園書室，政府後來雖然將項目納入第五期活化歷史建築伙伴計劃，卻遭流標。（資料圖片）

芳園書室加入stem元素

曾經歷流標的三級歷史建築芳園書室，亦將活化作「創學芳園」，由香港基督少年軍投得，日後會拓展芳園書室原有「卜卜齋」功能，加入stem創科元素於歷史、文化及生態環境等活動中，吸引不同年齡人士參與。項目建設成本約2365萬元，社會企業營運所需的政府資助約199.3萬元，料2025年開始營運，第3年可達到收支平衡

翻查資料，芳園書室曾納入第1期活化計劃，並成功活化成博物館，但因人流稀少、經營困難，營運機構在2017年停運。隨後芳園書室納入第5期活化計劃，但最終流標收場。

屬三級歷史建築的白樓，亦將由國史教育（香港）有限公司承辦，日後會活化作一所學習中心，將中國文化及歷史研究融入及結合於環境教育中。至於大潭篤原水抽水站員工宿舍群亦將活化為「水圓地方」，日後會提供採用stem教育及自然體驗為基礎的幼兒教育，由護.聯網慈善基金有限公司投得。

另外，前北九龍裁判法院，發展局局長黃偉綸表示，由於該項目遲了8個月才接受申請，加上至今共收到30份申通，反應熱烈，故需時評審，估計今年下半年會完成評審。

大潭篤原水抽水站員工宿舍群於1905年建成，並具歐式風格。（資料圖片/張浩維攝）

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