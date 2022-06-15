景賢里將活化推廣中醫藥　營運商：設中草藥晚宴人均消費1000元

政府周二(14日)公布第六期歷史建築伙伴計劃結果，曾流標收次的法定古蹟景賢里，由天大研究院投得營運權，會與國際普洱茶協會、中醫藥（全球）促進會協辦，日後會活化作「養生殿」，擬加深社會對普洱茶、中醫藥及藥材的認識，預料2027年起營運。

天大研究院香港政策研究中心主任吳文華今日（15日）表示，景賢里日後會開放予公眾及團體預約，以導賞團形式免費參觀。市民亦可在古蹟內享用由「中華廚藝學院」廚師親自操刀的中草藥菜式晚宴，每日最多筵開兩席，每圍收費為一萬元，即人均消費約1000元。



景賢里將活化為「養生殿」



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景賢里內會設有展覽廳，展示本港由1930至1980年的變遷。天大研究院香港政策研究中心主任吳文華提及，日後每逢星期二、三及四將開放予學校團體，而星期五、六、日將開放予公眾，並以導賞團形式參觀，導賞團人數上限為30人，有30分鐘參觀時間，會安排穿梭巴士往返金鐘接送參觀人士。

400元可享用兩小時中式「High Tea」

導賞團團友可加購Tour and Tea的品茶活動，不但可大嘆普洱茶，亦可享用中草藥糕點。另外，市民如想品嘗更高級的普洱茶，可付300至400元，享用兩個半小時的餐點，可稱為中式「High Tea」。

另外，景賢里亦有一間以30年代設計為主的飯廳，內有兩張分別為圓形及長方形的飯桌。市民可在飯廳享用由「中華廚藝學院」資深廚師親自操刀的中草藥菜式晚宴。飯廳每日只接受一個單位預約，每次上限筵開兩席，每圍枱的費用為一萬元，即人均收費為1,000元。

逢周五開放音樂廳

景賢里亦將設50年代為主題的音樂廳。吳文華指，舊同學聚會、開派對都可到音樂廳收聽中西樂懷舊一番。音樂廳會在星期五晚開放，人均收費為100多元左右，場地上限為60人。

此外，場內將設普洱研習室，不僅會擺放展板，亦會展示不同年份的普洱茶，教市民認識生熟茶的外型、香味等分別。研習室更融入了新科技，市民可透過AR及VR技術，試玩摘茶葉、分類茶葉等小遊戲，進一步了解普洱的知識。

景賢里亦設新心靈體驗館，供市民做瑜伽及打坐；場內的池畔花園將根據四季特色裁種不同花朵，供市民影相打卡。日後在池畔花園旁會開設紀念品店，匡智會學員將負責包裝紀念品，紀念品價格約60至100元。

吳文華表示，過去曾為景賢里數次流標而感可惜，她相信今次合辦的三個機構均能互助互補，對整體營運都有幫助。又稱開放景賢里後，會確保周邊居民不受影響。

她又預計開放後，每日會有200至300人到訪，預計一年收益有3000萬，而支出同樣為3000萬，故相信能做到收支平衡。