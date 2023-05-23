假日好去處｜食環署與團體合辦周末市集　周四起於西貢和荃灣舉行

食物環境衞生署發言人今日（23日）表示，周末市集將於本周四（25日）陸續舉行，其中西貢區將舉辦「西貢天后誕」，荃灣區將舉辦「荃灣市集同樂日」；油尖區的周末市集將於六月中舉行。而餘下兩個市集詳情將會適時公布。市集內容豐富多元，設有表演節目、各式各樣的攤位包括美食、購物、遊戲等，為市民提供周末消閒好去處。



署方發言人表示，行政長官在2022年《施政報告》提出周末市集項目，以增加市民休閒設施及項目，為市民的活動加添不同元素，並藉此催化多元本土經濟。（圖片來源：食環署提供）

署方發言人表示，行政長官在2022年《施政報告》提出周末市集項目，以增加市民休閒設施及項目，為市民的活動加添不同元素，並藉此催化多元本土經濟。參考民政事務總署去年的經驗，食環署今年會與本地團體合辦五個周末市集。

發言人續指，西貢區及荃灣區的周末市集將於本周舉行，其中西貢區將舉辦「西貢天后誕」，油尖區的周末市集將於六月中舉行，而餘下兩個市集詳情將會適時公布。市集內容豐富多元，設有表演節目、各式各樣的攤位包括美食、購物、遊戲等，為市民提供周末消閒好去處。

周末市集詳情如下：

「西貢天后誕」

日期: 5月25日至29日

時間: 上午10時至晚上11時

地點: 西貢天后廟（西貢市中心）

「荃灣市集同樂日」

日期: 5月26日至28日

時間: 上午10時至下午6時

地點: 荃灣沙咀道遊樂場

「凝聚油尖力量 夏日繽紛週末市集嘉年華」

日期：6月17日至18日

時間：上午10時至下午5時30分

地點：尖沙咀九龍公園廣場（羅馬廣場）

活動內容和相關資訊可瀏覽食環署網頁可按此

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