假日好去處｜食環署與團體合辦周末市集 周四起於西貢和荃灣舉行
撰文：鄧康翹
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食物環境衞生署發言人今日（23日）表示，周末市集將於本周四（25日）陸續舉行，其中西貢區將舉辦「西貢天后誕」，荃灣區將舉辦「荃灣市集同樂日」；油尖區的周末市集將於六月中舉行。而餘下兩個市集詳情將會適時公布。市集內容豐富多元，設有表演節目、各式各樣的攤位包括美食、購物、遊戲等，為市民提供周末消閒好去處。
署方發言人表示，行政長官在2022年《施政報告》提出周末市集項目，以增加市民休閒設施及項目，為市民的活動加添不同元素，並藉此催化多元本土經濟。參考民政事務總署去年的經驗，食環署今年會與本地團體合辦五個周末市集。
發言人續指，西貢區及荃灣區的周末市集將於本周舉行，其中西貢區將舉辦「西貢天后誕」，油尖區的周末市集將於六月中舉行，而餘下兩個市集詳情將會適時公布。市集內容豐富多元，設有表演節目、各式各樣的攤位包括美食、購物、遊戲等，為市民提供周末消閒好去處。
周末市集詳情如下：
「西貢天后誕」
日期: 5月25日至29日
時間: 上午10時至晚上11時
地點: 西貢天后廟（西貢市中心）
「荃灣市集同樂日」
日期: 5月26日至28日
時間: 上午10時至下午6時
地點: 荃灣沙咀道遊樂場
「凝聚油尖力量 夏日繽紛週末市集嘉年華」
日期：6月17日至18日
時間：上午10時至下午5時30分
地點：尖沙咀九龍公園廣場（羅馬廣場）
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