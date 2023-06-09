銀線灣泳灘｜坑口站起步至泳灘只需半小時！ 夏日消暑快閃沙灘遊
撰文：雞丁暟遊天下
出版：更新：
銀線灣是一個有齊標準配備的官方泳灘，而且水質不俗。由坑口港鐵站步行到泳灘只需半小時，是少數可由港鐵步行到達的官方泳灘，是夏日快閃沙灘遊的不俗選擇。
距離：1.8公里；Google時間：28分鐘
坑口港鐡站B出口向前行，沿指示牌左轉往將軍澳醫院走。中途會經過一個公園。有時間不妨留低玩下。到達醫院便接上寶寧道走，再左轉往坑口道方向。之後過馬路在坑口鄉事委員轉右上樓梯，沿綠色欄杆上山約5分鐘走到清水灣道。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
+10
經銀岬道下山落銀線灣泳灘。終於到啦！由於是官方沙灘，設備較齊全，因此吸引不少人到場嬉水。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
+7
將軍澳行山｜訪鯉魚門咀廢棄石礦場 從海邊走上炮台再登五桂山將軍澳行山路線｜油塘上魔鬼山尋英軍堡壘 經五桂山到馬游塘落山西貢行山｜蠔涌起步大腦古道賞製糖石磨 順探藤王走茅坪古道落山南丫島行山｜榕樹灣落船行到索罟灣 打卡大風車再去洪聖爺灣玩水大嶼山行山｜南天佛國起步往昂坪奇趣徑 短程易行打卡心經簡林沙田行山｜火炭登九肚山俯瞰城市景色 探遊荒廢村落回望昔日香港
【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】