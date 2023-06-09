銀線灣泳灘｜坑口站起步至泳灘只需半小時！　夏日消暑快閃沙灘遊

銀線灣是一個有齊標準配備的官方泳灘，而且水質不俗。由坑口港鐵站步行到泳灘只需半小時，是少數可由港鐵步行到達的官方泳灘，是夏日快閃沙灘遊的不俗選擇。

距離：1.8公里；Google時間：28分鐘



坑口港鐡站B出口向前行，沿指示牌左轉往將軍澳醫院走。中途會經過一個公園。有時間不妨留低玩下。到達醫院便接上寶寧道走，再左轉往坑口道方向。之後過馬路在坑口鄉事委員轉右上樓梯，沿綠色欄杆上山約5分鐘走到清水灣道。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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經銀岬道下山落銀線灣泳灘。終於到啦！由於是官方沙灘，設備較齊全，因此吸引不少人到場嬉水。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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