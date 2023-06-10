東涌填海區再建1600伙公營屋　2028年落成　較東涌東站早一年入伙

東涌新市鎮擴展區的東涌東填海工程預料將於今年完工，房屋署最新文件顯示，擬於東涌第119區興建三座公營房屋，預料可提供1,600個單位，預料最快2028年落成。地盤位處東涌海濱長廊和擬建港鐵東涌東站中間，日後可享受鐵路之利，相信可擺脫東涌交通不便的壞印象，不過東涌東站在2029年才竣工，意味着，首批入伙居民將要靠巴士或小巴等出入，或要到市中心的東涌站轉駁港鐵。



東涌擴展計劃涵蓋現有東涌新市鎮東、西兩面的範圍。圖為東涌東新市鎮擴展區構想圖。（發展局圖片）

擬建3座33層高住宅大樓 供逾4000人入住

房屋署文件指，擬於東涌第119區發展公營房屋，地盤佔地約1.44公頃，將以5.9倍地積比，興建三座33層高住宅大樓，建築物高度以主水平基準以上100米封頂，預料可提供1,600個單位，以容納約4,320人。當局亦擬在項目以西的位置，設置多個社福設施，包括幼兒中心、特殊幼兒中心、社會保障辦事處、體弱長者家居照顧服務隊及安老院舍，另設約600平方米的的零售設施。

文件顯示，土木工程拓展署仍正就東涌東擴展區進行填海和基建工程，預計最快今年底才可將用地交予房委會發展，建屋工程預料2028年竣工。

料海景被私樓遮擋 綠園包圍景觀開揚

值得注意的是，雖然擬議發展地盤是臨海地的一部份，但與海濱仍相距兩個地盤，包括「政府、機構或社區」和私人住宅發展用地，相信日後大部份海景將會被遮擋，或只能從私樓的狹縫中遠眺海景。不過，地盤被擬建的「中央綠園」包圍，以貫通其他公私營住宅項目和東涌海濱長廊，預料景觀尚算開揚。

另外，一街之隔便是擬建商住大樓和公共交通交匯處，北大嶼山公路的另一邊更有港鐵東涌線延線的東涌東站，日後交通將較現時的東涌便利，但預料東涌線延線工程將於2029年完工，亦即居民入伙後，至少一年仍未能享受鐵路之便。