霍啟剛創辦首間「平民藝廊」落戶深水埗　着短褲T恤都可欣賞藝術

首個落戶深水埗的重點項目「The Bridge+ 人文藝術空間」今日（17日）舉行開幕典禮。德天社會企業創辦人霍啟剛在致辭時指，深水埗近年來不斷銳變，傳統店舖遇上文青小店，新舊交錯交織出獨有的人文藝術，他強調：「將文化擺入社區係好緊要，藝術唔一定係高大上，希望市民著件短褲T恤都可以欣賞到藝術。」



德天社會企業創辦人霍啟剛（右）銳意選址深水埗打造的「平民藝廊」「The Bridge+ 人文藝術空間」今日（17日）舉行開幕典禮，文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右二）亦有出席。（歐嘉樂攝）

身兼藝發局主席和體育、演藝、文化及出版界立法會議員的霍啟剛，今日在開幕典禮上以德天社會企業創辦人身分致辭時表示，因為不時聆聽到業界反映香港缺乏藝術空間舉辦展覽，故開設「TheBridge+人文藝術空間」，以創造更多機會予藝術發展的有志人士，他說：「希望可以帶頭畀個空間業界，令藝術空間成為市民接觸文化藝術，了解香港文化藝術發展的橋樑，並創造『1+1大於2』的更多可能。」

德天社會企業創辦人霍啟剛在致辭時表示：「將文化擺入社區係好緊要，藝術唔一定係高大上，希望市民着件短褲T恤都可以欣賞到藝術。」（歐嘉樂攝）

該個藝廊項目選址被視為「貧民區」的深水埗，霍啟剛指出，深水埗近年來不斷銳變，傳統店舖遇上文青小店，新舊交錯交織出獨有的人文藝術，他認為：「將文化擺入社區係好緊要，藝術唔一定係高大上，希望市民着件短褲T恤都可以欣賞到藝術。」

「TheBridge+人文藝術空間」落戶深水埗，目的將文化藝術與社區拉近，創辦人霍啟剛認為：「將文化擺入社區係好緊要，藝術唔一定係高大上，希望市民着件短褲T恤都可以欣賞到藝術。」（歐嘉樂攝）

他續指，目前正與著名攝影師程詠詩合作在藝術空間舉辦「菲·凡·體·驗」攝影展，展期至6月底，而7月至8月期間，他亦會與藝術家白雙全有份創辦的HASS Lab合作，屆時將舉辦一連串藝術工作坊給市民參與。

，目前正與著名攝影師程詠詩合作在藝術空間舉辦「菲·凡·體·驗」攝影展，展期至6月底，而7至8月期間他亦會與藝術家白雙全有份創辦的HASS Lab合作，屆時將舉辦一連串藝術工作坊給市民參與。（歐嘉樂攝）

此外，攝影師程詩詠及HASS Lab共同創辦人陳卓卓在典禮上亦分享有關籌備攝影展、藝術工作坊的心路歷程；德天社會企業總監曾昭龍更介紹了企業的未來動向。

今日出席開幕典禮的嘉賓，亦包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、中央駐港聯絡宣傳文化部副部長張國義、民政及青年事務副局長梁宏正以及多位立法會議員。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！