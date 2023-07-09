「百家圖」還原深水埗百態　藝術家畫出社區活力　展SEN學童特質

牆上一幅又一幅如「百家圖」的搶眼巨型畫作，顯現多張天真瀾漫的孩子笑臉，就如大家身邊的街坊鄰里，還原了深水埗的社區百態和地攤文化，是本地藝術家白雙全有份創辦的HASS Lab策劃、與年輕藝術家Miki Ho主理的「人人畫社」創作展覽。該展覽自本月起一連兩個月，在德天社企創辦人霍啟剛開設的深水埗「平民藝廊」The Bridge Plus展出，上周四（7日）舉行開幕典禮。



展覽以「社區」及「 #SEN」（Special Education Needs，特殊學習需要）為兩大核心主題創作，藉着作品及公眾體驗活動，嘗試建立並帶動一種了解社區、了解多元化生活的新視覺與行動實踐；再以之連結社區、SEN社群及公眾，持續開創與塑造藝術形式的嶄新面貌。



「人人畫社」還原深水埗真實面貌 畫出社區活力和希望

「人+人+人⋯⋯不停加上去就是社區，而社區最有趣的地方就是有不同的人、事與物包含其中，各有故事。」這是「MIKI HO 人人畫社」的作品理念。展覽開幕當日，德天社會企業創辦人、體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛、本身是藝術家的HASS Lab創辦人兼策劃人白雙全、本地年輕藝術家Miki Ho同場主持開幕儀式。

白雙全在致辭時解釋，與Miki Ho之所以會將展覽名稱命名為「人人畫社」，是期望展覽的作品能繪畫社會真實面貌、深水埗的生活百態，白雙全說：「喺佢（Miki Ho）嘅畫入面會感受到係一個好有活力、好有希望嘅社會。」

白雙全指，從Miki的作品中，處處都可以尋找到她的個性，說：「佢（Miki）好鍾意將自己Hidden（隱藏）喺佢嘅繪畫背後，之後畀大家可以喺前面見到繪畫本身，而你見到佢嘅繪畫都係好簡單、好天真、瀾漫、有趣的圖像，描述到我哋身邊熟悉嘅人。」他指，作品中描繪的社會正正反映我們身處的社會，觀賞人士很容易在當中找到共鳴。

Miki表示，是次展覽主要以深水埗社區為創作靈感，如「深水埗街頭」系列，她就專程到街頭遊走，觀察街坊的生活百態，她舉例說：「好多排檔門口都會貼住張財神，地攤亦會擺咗好多神像嘅畫面，我覺得得意嘅位係本身神應該係神聖的存在，應該要受到尊敬，但去到深水埗好似變咗街坊街里咁。」

「地攤小世界」系列的作品則是參考區內地攤所創作而成，展廳地上擺放了約20件用黏土製成的作品，白雙全指當中全都有實物作參照，他笑說：「我哋自己做咗個實驗，試吓去地攤Shopping（購物），攞住100蚊去地攤睇吓買到幾多嘢。」

這個地攤裏固然融入了Miki 的創作，每樣物件下都放有她的圖畫。Miki指是次展覽將為期兩個月，她會繼續為地攤「補貨」及持續創作，她又難忘在過程中與深水埗街坊的互動交流，說：「試過有位uncle（叔叔）教我啲攻略，教我點開價，同埋點分真假，我會睇返個物件同圖案嘅形態，大概去想像再作繪畫。」

畫作展現SEN兒童特質 冀作品助公眾理解SEN學童

值得一提的是，展覽同時是賽馬會「藝術有SENse」計畫的其中一個項目。計劃以藝術作平台，讓有特殊教育需要(SEN)的兒童按其能力和喜好參與創作及表達自己。白雙全表示，他自2019年參與計劃，在四年間逐漸去摸索SEN兒童的特質，利用藝術將他們的特質展現出來，「初頭都真係幾大難度，要佢哋坐低都係一個困難，但係嗰時有個社工同我講，佢哋唔需要坐低去學嘢，因為佢哋係跑住嚟學習。」白雙全微笑着解釋。

他指，這觀念植入腦海後完全顛覆他以往對學習的想法，令他在計畫中嘗試用藝術家的思維套用在SEN兒童的特質上，想出許多「跑住嚟做」的課程」，令他亦大有得着，說：「SEN小朋友本身嘅創作力係非常之巨大，但係需要去轉化出嚟，等大家去理解、去觀賞。」

展覽中最引人注目的作品必定是「探索地圖」，將「藝術有SENse」計畫的12個課程，一些有特殊學習需要(SEN)學童、社工及藝術家參與活動的情況勾劃出來。

由於Miki Ho獨特的畫風，獲白雙全邀請參與計畫，促成今次的展覽。Miki的畫作極具個人特色，喜歡以密集線條，加入個人想像，她亦擅長將不同人物放進同一個畫面場景之中，呈現出構圖豐富的畫作。展覽中最引人注目的作品必定是「探索地圖」，Miki 將「藝術有SENse」計畫的12個課程，當中有份參與的SEN學童、社工及藝術家活動的情況勾劃出來。而最特別是圖中「隱藏」了多個白雙全的頭像混在其他人物之中，SEN學童的獨特視覺優點，應可輕易找出來。

以藝術為橋樑 釋放SEN學童無窮創作力量

Miki表示，透過「藝術有SENse」計劃接觸到不同的SEN學童，透過他們的創作過程中，本身獲益良多，為她今次的創作帶來影響：「我喺佢哋身上面學習到係比較大膽啲，係好直接嘅，即係佢哋唔會去思考話做出嚟嘅嘢靚唔靚，或者啱唔啱你嘅要求。」

她又指，若SEN學童在傳統課堂中，難免被標籤為調皮及不受控，但這正是SEN的特質，她續說：「如果用啱嘅方法、啱嘅方向，例如用藝術去培養、去做交流，畀佢哋用藝術去了解自己，佢哋就可以將呢啲能量釋放出嚟，你會見到個力量係好大。」

白雙全又補充，從計劃中留意到SEN學童在創作過程中展現的特質，從正常人看來，可能會被認為是「偏執」，但他認為這種特質，能透過藝術為橋樑轉化為優點，他解釋：「例如有啲小朋友好鍾意啲嘢擺得好整齊，好鍾意將啲嘢捏得好碎，但係喺藝術創作上可以轉化成特質，我哋嘅工作就係將負面、新嘅特性轉化做創作特質，畀人睇到佢嘅優點、佢嘅好處係咩。」

以社區連結SEN學童比喻鄰里 冀視SEN學童為正常人

今次展覽將SEN學童與深水埗社區扯上關係，白雙全補充說：「大家都覺得SEN嘅小朋友唔會出現喺一個日常嘅環境褢面，但我哋就想將啲嘢正常化，我哋身邊坦白講十個學生入面有一個就係有SEN，我哋就想畀你睇SEN都係人，就算身邊嘅鄰居、同學、朋友係SEN都係一件好正常嘅事。」

「MIKI HO 人人畫社」展覽

展覽日期︰2023年7月2日至8月30日

時間︰上午10時至晚上6時

地點︰The Bridge+ 人文藝術空間（深水埗鴨寮街82及84號)

費用︰免費

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