SEN｜ADHD女孩受父母質疑感無力 心理學家以「成就公式」鼓勵女孩

心小姐（教育及兒童心理學家）經常接觸多個兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸個案當中，一名患有ADHD的女孩升讀高中後難以應付學業，加上父母的壓力，令她加重無力感，心小姐向女孩寫出「成就公式」，鼓勵她進步。

（資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家）



小學確診患有ADHD 高中後難以應付學業要求

Mabel讀小學時被發現患有注意力不足 / 過度活躍症（ADHD），其後一直服用相關藥物，學習表現總算跟得上。自升上中四後，Mabel開始應付不了課業要求，被轉介予心小姐作個別訓練。

Mabel在過去三次訓練中表現積極，她尤其希望改善自己拖延及易分心的情況。每次心小姐都會先教Mabel提升執行技巧的方法，然後與她製作筆記，協助她在家嘗試。

父母未看到女孩改善 要求旁聽訓練

第四節訓練前，Mabel的爸爸突然提出希望旁聽她們的訓練，因為他和媽媽想知道Mabel在學什麼。心小姐問爸爸為什麼有這個意願。

爸爸緊皺眉頭，關切的道出家中的觀察：「近排Mabel多咗功課同小測， 但係佢做嘢仲係慢，唔係好攪得掂，所以好夜瞓。我哋擔心佢嘅健康，好想知除咗晚晚陪佢溫習，仲可以點幫佢！」

Mabel一臉尷尬，她解釋她真的很想用新學的技巧提升自己的學習效率。可是，她忙著忙著，忘記把筆記拿出來看，最終未有持續實行計畫。心小姐知道Mabel丟三落四的狀態，是她ADHD引起的困難之一。

爸爸滿臉寫著失望。心小姐試著爲Mabel解圍，請她透過之前的筆記向爸爸解釋她這幾節學了什麼。

由於Mabel一直有認真上課，因此能娓娓道來。心小姐看爸爸表情緩和不少後，請他在房間外等候，讓心小姐和Mabel單獨傾談。

女孩哭訴父母過份幫助 「點解我嘅同學唔洗人幫」

爸爸踏出門後，Mabel沈默的垂下頭。心小姐猜剛才的情況讓她頗為難堪，便輕輕地問：「你點呀？諗緊啲咩？」

Mabel瞬間淚如雨下，泣不成聲。她說：「我想阿爸阿媽俾多啲時間我自己改變…...我都知我仲未做得好好，但係我已經努力緊㗎啦！同埋我真係唔想阿爸阿媽要成日睇住我，喺咁幫我。點解我嘅同學唔洗人幫，我要？！」

有特殊教育需要（SEN）的學生不時會對心小姐訴說他們的無力感，以及自責的想法 ——而這情況在有ADHD的學生身上格外常見。

心理學家以「成就公式」鼓勵女孩 提升三大方面獲得成就

讓Mabel盡情抒發一輪感受後，心小姐安慰她說：「每個人天生都有弱項，可能係注意力、學習、讀寫、社交、情緒控制能力等等，我地都唔想嘅。因為呢啲弱項，我哋成長嘅時候會需要其他人唔同嘅幫助。如果我們想未來可以獨立，自己獲得成就，可以記住一條乘數！」

心小姐在白紙上寫下：「天賦 X 技巧 X 努力 = 成就」

要減輕學生的無力和自責感，其中一個方法是提供清晰可行的改進方法。

心小姐與Mabel討論三個可以提升的方面：

1. 天賦

有些天生的能力難以被顯著提升（如智力），但有些生理上的問題則可透過藥物減輕。像ADHD源自腦分泌異常，所以藥物治療能有效減輕相關症狀。

2. 技巧

ADHD患者一般執行技巧較弱，如規劃及啟動工作、自我監控、注意力控制、組織能力。幸好，這些都能透過學習和練習改善。

3. 努力

就算有能力和技巧，仍需投放時間和努力才能取得高成就。如果我們的心態積極、目標清晰、動力充足，自然會在過程中更容易堅持。️

心小姐指著公式鼓勵Mabel：「每一方面嘅進步都會令我哋嘅成就更高，當然最好就三方面都提升啦。你想唔想盡力試吓？」Mabel看著心小姐，想了半响之後堅定的點了點頭。

她們立刻繼續執行技巧訓練，在筆記中也加了一些對抗Mabel懶散傾向的方法。最後，心小姐請她想想父母怎樣的支援方式會讓她覺得舒服又有效，並之後與他們分享。Mabel的成就公式會如何發展？心小姐相信會越來越好的。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「點解同學唔使人幫，我要？」SEN學生的無力感與自責】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。