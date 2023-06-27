SEN｜權威型父母常對ADHD孩子說不 孩子缺乏支持容易心生憤恨

心小姐（教育及兒童心理學家）經常接觸兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸個案當中，一名患有ADHD的8歲男孩的權威型父母要求他絕對服從，導致他情緒較難控制，在種種規定下他向父母跪求倉鼠卻遭拒絕，心小姐向父母提議方法。（資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家）



權威型父母要求ADHD男孩絕對服從

八歲的Oliver是一名患有ADHD的國際學校學生，亦是心小姐的舊症。Oliver的父母表示他最近經常在家發很大的脾氣，希望心小姐能加強他管理憤怒的能力。

他的父母均是公司的管理層，教養孩子的模式屬權威型。他們為Oliver設定許多規定，並要求他絕對服從。心小姐曾建議他們多聆聽和尊重Oliver的想法，給他適當的自由度。

每天都是「No Day」 父母拒絕男孩要求

Oliver在個別訓練中一向對心小姐友善合作，除了坐不定，沒什麼行為問題。心小姐問他這陣子有沒有什麼事讓他困擾。Oliver立即咆哮：「我阿爸阿媽！所有關於佢哋嘅嘢都令我好煩呀！！！」心小姐追問：「佢哋做咗啲咩？」

Oliver深深的嘆了一口氣，說：「我講乜，要乜，佢哋都係話No！日日都係No Day，幾時先有Yes Day呀？ 呢個月25號係我生日，可唔可以俾一日Yes Day 我？」

Oliver睜大眼睛，可憐的看著心小姐，彷彿懇求她幫忙。心小姐說會預留時間和他的父母傾談此事。

心理學家讓男孩自選情緒調控的方法

Oliver的集中力較弱，也不太有興趣學習憤怒管理，心小姐知道要透過有趣和互動的方式去教他。他喜歡用電腦，於是心小姐邀請他一起上網搜尋資料，找找可行或有創意的情緒調控方法。他們找到一個網頁，共列出75個有助兒童冷靜的點子。

心小姐請Oliver與她一邊閱讀，一邊挑選喜歡的方法。由於他終於「有得話事」，他全程投入，精挑細選了6個建議：

- 拉扯伸縮球玩具

- 做倒立

- 觀看色彩繽紛的液體沙漏計時器

- 自製帳幕，然後躲進去

- 玩 / 捏解壓玩具

- 和寵物玩（雖然現在未有寵物）

Oliver興致勃勃的把點子寫下。不消一會，他們便製作了一張屬於他的視覺提示，幫助他下次有負面情緒時作出選擇，讓自己冷靜下來！

男孩跪求倉鼠 心理學家提議定為長期目標

訓練尾聲，我請Oliver向爸媽講解此節的內容。爸媽樂見兒子分享，氣氛融和。說到最後一個方法時，Oliver突然跪在父母前，雙手合十，用差不多哭出來的語氣說：「我成日一個人係屋企真係好悶，好孤獨，可唔可以俾我養隻倉鼠？我會唔發脾氣，好乖咁照顧佢㗎……」 話音未完，爸爸用嚴厲的語氣喝叫：「唔得！我講過我哋住嗰度係唔可以養寵物㗎啦！」Oliver頓時怔住。

心小姐立刻嘗試緩解：「我聽到Oliver好想養倉鼠，但係依家屋企唔適合養寵物。不如我哋將養倉鼠定為長期目標，一齊傾下第時有無辦法可以達成，依家又可以做啲咩令Oliver唔好咁孤獨？」Oliver媽媽意識到心小姐在提醒爸爸，用手肘輕輕撞了爸爸一下，連忙說：「啱呀，我哋應該返屋企傾吓。」Oliver看向心小姐，眼睛裡透出一點希望。

（PhotoAC）

權威型家長可導致子女性格兩極化

心理學家Baumrind根據「關愛回應」及「管教嚴厲」的程度，提出4種家長教養子女的模式：

- 恩威並重型

- 權威型

- 放任型

- 忽視型

像Oliver般，在父母關愛回應度低、管教嚴厲度高、缺乏自主機會的情況下，權威型家長的子女往往難以感受父母的溫暖、尊重和支持。他們容易對父母心生憤恨，有些父母卻認為只是子女情緒管理欠佳。

此外，他們的性格會比較兩極化（拘謹或放任）和缺乏自信。他們亦較常感到焦慮、不忿、退縮，以及對人有報復或攻擊性行為。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「點解同學唔使人幫，我要？」SEN學生的無力感與自責】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。