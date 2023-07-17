霍啟剛辦「平民藝廊」創社區空間　冀成連結社會橋樑：唔止得藝術

由霍啟剛創辦的德天社企首個重點項目-「The Bridge+人文藝術空間」上月落戶深水埗後，舉辦的作品展覽已經一場接一場。霍啟剛接受《香港01》訪問時提到，成立社企和「藝廊」是希望投放更多資源，以藝術文化連結社會，但不止局限於藝術，也可以透過這個空間連繫不同界別，甚至可成為街坊的聚腳地，目標是回饋社會。他說：「我想有一個空間畀返個社會，從中又可以有藝術文化喺入面，唔只係局限於畫、展覽、攝影，未來都可以做啲讀書會，係想有一個地方凝聚到社區。」



霍啟剛成立社企和「藝廊」是希望投放更多資源，以藝術文化連結社會，創造一個社區空間來回饋社會，幫助弱勢社群。(王海圖攝)

位於深水埗鴨寮街的「TheBridge+人文藝術空間」，繼上月開幕並舉辦了與體育界連結的攝影作品展覽後；自本月起一連兩個月，舉辦由本地藝術家白雙全有份創辦的HASS Lab策劃、與年輕藝術家MIKI HO主理的「MIKI HO人人畫社」創作展覽，作品主題是有關連結社區與展現SEN（特殊學習需要）學童的特質。

藝廊不止畫與展覽 冀辦讀書會與電影放映凝聚社區

身兼藝發局主席和體育、演藝、文化及出版界立法會議員的霍啟剛接受《香港01》訪問時表示，成立社會企業的初衷是想投放更多資源，以藝術文化連結社會，創造一個社區空間來回饋社會，幫助不同界別與弱勢社群。

例如最近兩年，他聆聽到業界反映香港缺乏藝術空間舉辦展覽，冀盼「TheBridge+人文藝術空間」的出現，會成為市民接觸文化藝術的橋樑，他亦同時強調這個空間不只局限於藝術，他說：「我好希望呢到唔只係一個藝術空間，唔只係畀藝術家同佢嘅朋友嚟睇，而係點樣可以利用呢個空間連繫返個社會，成為到社會的一分子。」

霍啟剛指出，未來他們將會積極與電影業界合作，舉辦社區放映及舉辦不同類型的工作坊，希望也可以成為街坊的聚腳地。他稱：「想有一個空間畀返個社會，從中又可以有藝術文化喺入面，唔只係局限於畫、展覽、攝影，未來都可以做啲讀書會、同電影界聯絡畀個版權我播啲唔同的電影，想有一個地方凝聚到社區，喺工餘時間可以去坐下、去同朋友放鬆下。」

辦社企助摸索社區與社企所需

他又提及，今次大膽創立德天社企，暫未有與政府部門合作，主要是靠社企的同事絞盡腦汁，向社會各界籌募經費。他認為，很多社會不同慈善機構和社會上不同的商界朋友，都願意投資回饋社區，他的社企也許可以發揮橋樑作用，首要工作是連繫各界透過這個社企平台，投放更多資源去關注社區和文化藝術。

霍啟剛笑說：「現在好流行講主動出擊，我哋去搵好多社會慈善機構來推銷我哋呢個理念，暫時迴響都幾好，好多唔同基金都開始喺度傾，呢個位（空間）可以做咩呢？可唔可以一齊合作做唔同項目呢？」

提到過往有不少社企或因資金不足而無法營運下去，霍啟剛稱，其實社企不是只可以申請社企基金資助，政府轄下不同部門都有很多不同的基金和社會資源，當他成立了這個社企平台後，期望未來能透過與政府不同部門合作，爭取不同的基金支持，料可推動更多青年、文化和藝術工作發展。

另外，本身是立法會議員的霍啟剛認為創辦社企體驗，更能幫助自己摸索清楚營運整個社會企業到底需要甚麼資源和元素，日後可從中向政府提出意見，將會是未來的一大方向。

至於今次促成與藝術家白雙全有份創辦的HASS Lab合作舉辦展覽，全因他於去年接觸到賽馬會「藝術有SENse」計劃。霍啟剛指，接觸計劃期間，留意到SEN學童在過程中毋須「坐定定」進行藝術創作，顛覆了他以往對藝術的固有想法，他笑說：「其實畀到一個好大的啟發畀我，咩叫藝術品呢？藝術係咪一定要好精緻先叫藝術？但其實唔係，係一個人的創意都可以變成藝術品。」

顛覆對藝術想法 期望以藝術推動平等機會

他坦言，在接觸該計畫後，深深感受到藝術治療對特殊教育需要(SEN)兒童幫助相當大，他解釋：「外國好多科學研究同實踐，都認同同支持參與藝術創作有助舒緩好多精神問題或SEN學童的需求，所以我覺得香港可以做更多的嘗試，甚至政府可以更大力去支持，研究用藝術、文化治療係咪可以佔更大席位。」

霍啟剛表示，成立德天社會企業的原因是想投放更多資源，以藝術文化連結社會，幫助弱勢社群。（資料圖片/歐嘉樂攝）

他表示，有見「藝術有SENse」計畫的成功，便一直希望能夠繼續延續計劃的理念，期望以藝術推動平等機會：「想有更平等的機會去参與藝術文化，喺硬件同軟件上有更好的投資，畀社會有需要人士，例如殘疾的朋友可以更容易參與到藝術文化的項目。

霍啟剛（左）非常樂見今次能透過與藝術家白雙全（右）和MIKI HO（中）合作，舉辦「MIKI HO人人畫社」展覽。（張浩維攝）

此外，霍啟剛非常樂見今次能透過與藝術家白雙全和MIKI HO合作，舉辦「MIKI HO人人畫社」展覽，安排到不同的學校和團體使用場地，一同參與藝術活動和工作坊，他笑說：「除咗睇都可以親身一同去參與，希望得能得到社區的認同，可以同其他團體合作一齊回饋社會。」

至於在尋求合作伙伴方面，霍啟剛稱會盡量保持開放態度，稱：「當然會有磨合的過程，傾下理念，傾下回饋社會的方式係咩，可以支持藝術文化的推廣，我相信個初心或者理念係一樣的話，我唔會太擔心，今次係一個好好的嘗試，讓本地藝術家舉辦個人展覽。」

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