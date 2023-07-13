前茶果嶺礦場擬建4幢海景公營房屋　涉2070伙　單位總數削近一成

茶果嶺村一帶寮屋區即將清拆，連同鄰近用地發展公營房屋。房屋署最新文件指，將於鄰近稱前茶果嶺高嶺土礦場，興建4幢住宅大樓，以提供2,070個公營房屋單位，預料2030年落成，單位總數較早前預計大減近一成。值得注意的是，擬議發展地盤位置礦山上，預料高層有機會可享有海景，換言之，今次項目是罕有市區海景公營房屋。



毗連私人屋苑KOKO HILLS

房屋署近日向觀塘區議會提交文件，擬在前茶果嶺高嶺土礦場發展公營房屋，選址鄰近即將清拆的茶果嶺村、私人屋苑KOKO HILLS和KOKO RESEAVE和將藍隧道，地盤佔地1.45公頃，擬以總地積比9倍，興建4座住宅大樓，預料可提供2,070個單位，以容納約5,600人。

根據概念平面圖，4座住宅大樓建於綠化平台花園上，底層擬建停車場、幼稚園、零售和安老院舍等社福設施。

前茶果嶺高嶺土礦場公營房屋發展計劃選址。（發展局文件截圖）

預計2030年落成 單位數量較原擬少一成

文件提到，土木工程拓展署將於今年第三季展開工地平整和基礎設施工程，隨後會將工地交予房委會發展，預料建屋工程可於2026年展開，有望在2030年落成。

翻查資料，前高嶺土礦場早在2015年落實發展房屋，第一期用作發展私人住宅，第二期則預留興建公營房屋，原本預計可提供2,250個住宅單位，換言之，雖然最新發展方案增加一幢住宅，但單位總數卻削減8％。

值得注意的是，擬議發展項目涉及清理合共約5.6公頃政府土地，包括一個墳墓，發展局今年3月提交立法會的文件指，將會按既定程序處理搬遷墳墓的補償事宜及按工程時間表進行清理。當局前年曾指，相關祖墳涉及土地業權爭議，建議先行發展不受爭議影響的分之二土地，在爭議化解後才推行擬議發展。