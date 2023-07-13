九華徑建14幢住宅　規劃署不反對料闖關成功　遠東曾告燒烤場霸地

美孚九華徑無牌燒烤場對鄰近居民造成滋擾，疫情期間多次遭遇食環署和警方高調執法。遠東酒店去年初向城市規劃委員會提交申請，將燒烤場連同鄰近地皮一併發展成14幢住宅，並會保育發展地盤內13幢三級歷史建築物，將於2028年分階段提供近6,000個單位。

規劃署最新文件顯示，接獲近600份反對意見，批評遠東發展在並無諮詢原居民，憂慮會破壞九華徑悠久歷史，亦會令發展變得零散，有違綜合發展區的規劃意向。不過，規劃署指考慮各方意見後，並不反對有關申請，城規會將於周五（14日）開會審議，預料獲「開綠燈」通過。



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申請人為發展商遠東旗下的Cornhill Enterprises Limited和荔枝角公園有限公司（Lai Chi Kok Amusement Park Co., Ltd.），申請地點位於九華徑，位處荔景山路旁，鄰近九華徑新村、鍾山臺、荔欣苑和華荔邨等，現為綜合發展區，地盤面積約22,238平方米，擬以5倍地積比，興建14幢31至35層高住宅大樓，將會分四期提供合共5,973個單位。最快2028年分階段落成。

發展商指原址保留歷史建築

規劃署提交城規會的文件顯示，地盤內有13幢三級歷史建築物，包括九華徑10號、14號、39號、42號、42號、43號等，全部均會原址保留，以保育九華徑的悠久歷史，發展商將會採取緩解措施，以避免工程對歷史建築物的影響，包括小心分布住宅區，以避免「侵佔」（encroachment）歷史建築物，並會將歷史建築物一帶發展成開放空間，將之設計成主題花園，以融合歷史建築與周圍景觀。

城規會就發展接獲690份意見，當中592份為反對意見，佔整體86%，包括民建聯兩個支部、鄰近住宅的居民、九華徑舊村和九華徑新村的表代等。

主要反對意見指，擬議發展未有諮詢原居民，批評清拆九華徑舊村違反對《基本法》對新界原居民傳統權的保障；擬議發展方案並不符合綜合發展區規劃意向，憂慮九華徑舊村的餘下部份將會變成零碎發展；憂慮發展將造成空氣和噪音污染、廢物和污水問題、水浸和水管損壞等，對鄰近村民和居民造成滋擾；憂慮養正學校等具歷史價值的建築物將被拆除，破壞九華徑的歷史，批評擬議方案無交代歷史建築的保育細節。

規劃署在文件中提到，考慮到公眾意見後，不反對擬議發展申請，建議城規會委員考慮有條件通過申請，並以3年為限期，亦即擬議規劃將於2027年7月14日到期。

2021年11月20日，涉事的兩個九華徑燒烤場均有職員打點食物，其中一間燒烤場於門外貼上「響應防疫 休息數天」通告。（資料圖片／廖雁雄攝）

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翻查資料，申請地點早在1996年獲有條件批准發展住宅，擬建2,520個單位，亦即最新發展規模大增近1.4倍。惟地盤在上次批准後，近30年間一直未有發展，並出現至少兩個無牌經營的燒烤場，有關燒烤場近年遭食環署等政府部門高調執法，更在附近懸掛「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違者將被檢控」的巨型警告橫額，但在多次被「掃場」後，仍會死灰復燃。

遠東發展創始人邱德根家族持有的公司在2020年入稟高等法院，控其在擬議發展範圍內的燒烤場「吉吉燒」，佔用部分由邱氏持有的九華徑土地作燒烤場。要求「吉吉燒」清柝涉及地皮上的物品、交還土地作就霸佔土地作出賠償。

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