觀塘勵業街熟食市場擬改建作商廈　預留16%樓面作藝文創意發展

發展局起動九龍東辦事處2019年開始，研究將勵業街近觀塘海濱、現為熟食小販市場的用地，發展成藝文創意空間。規劃署最新文件指，涉及的臨海用地上的熟食市場會在今年內關閉，用地將改劃作商業用途，興建23層高商業大廈，當中需預留16%作藝文創意發展、零售或餐飲用途。



勵業街用地位處海濱道與勵業街交界，毗鄰觀塘海濱，屬於臨海地段，面積約1,920平方米。（Google Map截圖）

規劃署提交到觀塘區議會文件指，勵業街用地位於觀塘商貿區西北部份，位處海濱道與勵業街交界，毗鄰觀塘海濱，屬於臨海地段，面積約1,920平方米，現時主要用作一些低矮的公用設施，包括熟食小販市場、公廁、垃圾收集站、休憩處等。

文件指，研究建議用地作商業用途，可以最高總地積比12倍，興建一幢23層高大樓，建築物高度上限為主水平基準上100米，總樓面面積上限為約2.3萬平方米，並建議預留不少於3,600平方米，即總樓面面積約16%為藝文創意／零售／餐飲用途，當中需於海濱道的地面層提供不少於300平方米的臨街商舖，以增加海濱的吸引力。

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擬建的商廈將於一樓預留位置，與南北兩面正在進行研究的自動行人道系統連接，並提供24小時內部通道接駁兩個系統，以及無障礙設施連接地面。

另外，擬議發展須於偉業街和勵業街作建築物後移，以提供較寬闊的行人道和空間，未來的發展商需沿海濱道、偉業街和勵業街的行人路提供路旁種植，並坦言用地內的樹木將會受影響。

至於擬議地盤內的熟食小販市場，文件提到，食環署會在今年將市場關閉，並將垃圾收集站遷至九龍灣大業街一幅用地，換言之，該用地有望在今年內騰空。