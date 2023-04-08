內地團｜土瓜灣食肆生意跌九成　員工憂五一冇團嚟：連糧都冇錢出

內地旅行團逼爆土瓜灣用膳問題引起關注，經旅遊業監管局出招制定改善措施，並聯同警方連日「大陣仗」在接待內地團的酒樓外管制人流後，不少本港地接社紛紛轉移陣地，安排內地團分流到不同地區用膳，以減低對土瓜灣居民的滋擾。不過，原本每日人頭湧湧的兩間酒樓，變得人流稀疏，生意急跌九成，有職員大吐苦水：「依家我哋好淒慘，就嚟連糧都冇得出喇！」



▼《香港01》記者今日（8日）直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，只有零星旅客，與旅監局出招前的人頭湧湧場面，大相逕庭。▼



位於土瓜灣崇安街的「嘉樂軒」是其中一間接待內地團的酒樓，該酒樓於3月1日復業後，每日中午時分人頭湧湧，但自從過多內地團來用膳造成阻塞通道的問題，惹來旅監局關注出招改善後，《香港01》記者分別於周四（6日）及今日（8日）往視察，發現墟冚場面不再，以往每隔10分鐘便有三、四部旅遊巴載來旅客，現在來用膳的旅行團數目明顯大減，沒有排隊人龍，間中有一、兩部旅遊巴駛來，有約30多名內地團友到「嘉樂軒」吃午餐，人流稀疏，另有30多名團友在地下，等候旅遊巴接載離開，對比之前數百人聚集街頭，逼爆情況大有改善。

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嘉樂軒：日日咁多人棟喺度，有團都唔嚟食啦！

記者曾向「嘉樂軒」查詢近日情況，只見本來座無虛席的樓面相當冷清，有員工坦言生意急跌九成，他搖頭嘆氣道：「已經冇生意啦，你哋睇吓，已經走晒啦！」員工透露，自旅監局聯同警方連日到酒樓內外巡視、以及實施人流管制及預約制後，很多本港地接社因為怕麻煩，已取消到該店用膳，並安排內地團分流到其他地區食肆吃午餐，員工埋怨：「根本日日咁多人，旅監局、差佬（警察）棟喺度，記者又喺度，咁多人喺度，就算有團佢哋都唔嚟呢度食啦，我哋好淒慘呀！」

據《香港01》早前觀察，在旅監局出招前，每日中午時段至少有60部旅遊巴載來2,000多名旅客來用餐，但該員工指出：「依家每日得幾團，呢幾日都係得三至五團，有時早餐有兩、三團，晚市又係得兩、三團，你話嗰度有幾多人吖？一車最多廿零、卅零個，你哋自己計啦，唔好講人工同租金，連電費都未夠錢交呀......」

他指，酒樓已應旅監局要求做足改善措施，包括聘請保安員協助管理人流，但現在生意淡薄，已經「冇人流需要管理」，他希望外界對內地團的關注度減低後，地接社會安排團友回來用餐，逐漸恢復人流。

▼《香港01》記者3月初直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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員工憂五一人流不再 長期冷清恐冇糧出

以他所知，區內另一間接待內地團的「富源酒樓」，同樣因為有旅監局和警方派員實施管制，近日亦是生意慘淡。該員工續稱，原本寄望五一黃金周生意暢旺，但連日看到場面冷清，已開始憂心五一沒有內地團來用餐。他指暫時還未接到五一黃金周的預約安排，笑說：「希望到時有人嚟啦，依家啲生意好難做，搞到我哋幾淒涼，如果再係咁靜超超，真係連人工都冇得出喇！」

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富源酒樓亦迫爆內地客。（資料圖片/梁鵬威攝）

記者亦到位於土瓜灣道偉恒昌新邨的「富源酒樓」視察，同樣人流疏落。有職員形容，近日只有三、四團旅客前來吃早餐，中午時段更試過完全沒人來，其他事情則不太清楚。記者曾向該酒樓經理查詢生意情況，但對方拒絕回應。

旅遊業監管局早前與業界及食肆開會，制定三大改善措施，包括餐廳要行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制，會在3月30日或之前實施。

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