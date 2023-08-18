長洲戲院多元文化園區8.21試業　設四主題空間　入場費$180起

闊別26年長洲戲院以及附近的土地活化完成，長洲戲院多元文化園區將於下周一（21日）試行開幕，園區內設四主題空間，入場費180元至300多元不等。長洲戲院執行董事及首席行政總監鄭俊威表示，現時投資金額達9位數字，對未來發展並不擔心。



長洲戲院於1931年落成，至1997年結業，26年後的今日戲院以及附近土地活化成長洲戲院多元文化園區，讓市民透過多個工作坊了解長洲本地文化。園區內設四個主題空間，分別為「長洲文化館」、「啞鈴資訊中心」、「1931影棚」以及「銀幕大笪地」，收費由每人180元至300多元不等。

「長洲文化館」內設有四個工作場分別是模擬考古沙盤發掘、鑽木取火體驗、瓦當拓印、平安包工作坊等四個體驗活動。館內天台設有以張保仔帆船為藍圖的「張保仔觀景台」，讓遊客可以飽覽整個戲院原址。

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園區活化進行考古勘探時發現了多達3000件文物，其中最古老文物為6500年前。雖然文物現放置在古蹟辦，但相關資訊將於園區內「啞鈴資訊中心」展出。資訊中心內中時展出多件有關長洲及長洲戲院過百年歷史的手繪圖、文件紀錄等。

「1931影棚」內重現了《唐伯虎與秋香》及《法律風雲》兩部電影的經典場面，影棚內會有工作人員指導訪客嘗試擔任演員或導演，拍攝成果經剪接後會給回訪客。

「銀幕大笪地」為設放映大銀幕的1000呎的大草坪，草坪可容納300名觀眾。大笪地會不時放映新晉導演或學生作品，以支持本土電影創作。

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鄭俊威表示，項目利用本身長洲、長洲戲院文化氣息，打造新文化娛樂園區，令長洲能更多元化。他又指，現時項目一半員工為長洲居民，期望能與整地居民共同興建、建設長洲。鄭俊威稱，園區活化時進行考古蹟勘探長達三年，加上復修古老戲院，現時投資金額高達九位數字，長洲戲劇預計活化後會改建為特色主題餐廳，並於2025年第三季重開。他表示，期望園區內能透過不同活動展現長洲文化、中華文化。被問到會否擔心收入時，他指，「對計劃好有信心，好多項目都係獨有，呢個主題正正係長洲需要、香港需要、大眾需要。」

長洲戲院多元文化園區將於下週一開始試業，並於9月6日正式開幕。