機管局發展無人駕駛系統接駁機場島至東涌　最快2028年完成

機管局提出「機場城市」的發展藍圖，並有一系列項目配合。機管局近日向區議會提交文件，提到機場東涌專道將最快今年刊憲，並於2028年完成，屆時機場航天城及港珠澳大橋香港口岸，將設有自動駕駛運輸系統接駁至港鐵東涌站，預計來往東涌的車程時間約為8至10分鐘。

另外，機管局亦計劃於航天城的海旁興建航天城碼頭，以便利旅遊及水上觀光，預料最快今年底刊憲。



機場及航天城整體規劃及地段（區議會文件）

全長約3.8公里 連接東涌路線會興建高架橋

機管局於2019年5月提出「機場城市」的願景及發展藍圖，利用機場的地理位置優勢，把握各項新基建帶來的機遇，強化機場的國際航空樞紐功能，並為香港建造一個新地標。

根據機管局向區議會提交的最新文件，機管局正詳細設計全長約3.8公里的「機場東涌專道」，將採用「航天走廊」的自動駕駛運輸系統，由航天城接駁至東涌市中心，其中連接東涌的路線，將會興建高架橋，項目預計今年底至明年初刊憲，然後於2025年施工，料最快於2028年完成。翻查資料，過往機管局料2027／2028年度完成。

另外，機管局亦於2022年初施工興建連接港珠澳大橋香港口岸人工島及航天城的「航天走廊」，該行車橋供採用自動駕駛技術的機場專屬車輛使用。連同上述的「機場東涌專道」，日後從人工島或航天城來往東涌市中心，只需約8至10分鐘。

擬建的SKYCITY 航天城碼頭及海濱長廊位置（區議會文件）

機管局又指，為配合機場、機珠澳大橋香港口岸，及航天城發展，並便利旅遊及水上觀光活動，遂計劃於航天城海旁興建航天城碼頭，以及船隻繫泊設施；並會美化航天帶的海濱，建成海濱長廊。項目料今年至明年初刊憲。