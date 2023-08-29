東華三院青少年中心「東蒲」陸續啟用　設交流營舍、共享工作空間

撰文：倪清江
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位於新蒲崗的東華三院屬下青少年全人成長中心「東蒲」即將全面啟用。東華介紹，「東蒲」設有大型體育場館、國際交流營舍、綜合會堂（黑盒劇場）、多媒體製作及直播區、創新科技工作間，以及為自由工作者及初創青年提供一個跨專業、跨界別的共享工作空間；另亦與本地和海外的合作夥伴籌劃不同活動，讓青少年能汲取本地經驗和擴闊國際視野，促進文化交流，造就多元出路，讓青年人能盡展所長。

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明日（30日）為一年一度的「東華三院賣旗日」，韋浩文介紹今年紙旗設計的主題為「行善巨人 」， 象徵東華三院在過去153年來 ， 透過不同服務以守護市民。 東華今次更特別邀請本地藝術家歐陽俊禧，以數碼龐克 (Cyberpunk) 風格設計了一套4款紙旗，以「型格手法介紹該院服務，將有1.2萬名義工支持，中包括本院55間屬校的學生及超過110間企業及團體響應。

東華三院董事局成員和管理層等今日（29日）舉行傳媒聚會，介紹今年第二季才開始分階段投入運作的「東蒲」，了解各項協助青少年發展的設施。東蒲當中重點介紹佔地10,900平方米、 樓高4層，位於東啟德體育館旁。

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東華三院主席韋浩文表示，東華三院持續改善服務質素及拓展多元化服務，在醫療、教育、社會服務、房屋民生、歷史文化保育，以及公共服務方面均加入新的元素，並注入年輕活力， 與時並進 。

行政總監蘇祐安簡介多項新服務的發展，他表示，東華三院十分關心青少年的發展，致力培育他們，東蒲 是該院青少年發展的旗艦項目，連結政府「起動九龍東」發展藍圖，以藝術文化、社會創新、運動及健康生活為培養青年人發展的三大核心項目，「作為九龍東青年新地標，東蒲將成為青年創意、創新、消閒新體驗的全新好去處。」

東華三院多項服也即將投入服務。其中於將軍澳第一期堆填區地段B建立的「環保村」E-Co Village 預計2024年第一季完成並投入服務，設多個露營場地、社區農莊、蝴蝶園、兒童綠色教育區及露天劇場等；推出「借嘢」日用品援助計劃，籌集社區資源，為基層家庭提供各項日用品，節省開支，首部自助派物機已於6月於大角咀投入服務，截至7月登記受助人數已超過150人。

另外，東華三項過渡性房屋項目，包括啟德沐安街12號「啟德．東寓」 和馬鞍山落禾沙 里3號「樂和．東寓」預計2024年1月入伙；元朗流浮山深灣路「流浮．東寓」預計2024年第三季入伙；上環荷李活道青年宿舍發展計劃的宿舍最快可望於2026年竣工，為在職青年提供低於市值租金的住宿單位 。

因應新冠疫情過去今年10月31日將再在文武廟舉行文武二帝秋祭典。

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