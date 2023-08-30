城巴B8線往返香園圍　延續平日服務至10.6　周末及假日加密班次

城巴今日（30日）表示，因應乘客對往來香園圍口岸的服務需求不斷增加，將於9月1日起繼續以試行形式提供B8號線的平日服務，並擴展至來回方向。同時，B8號線周末及假日的服務時間會延長，並加密班次。



城巴表示，將於9月1日起繼續以試行形式提供B8號線的平日服務，並擴展至來回方向。同時，B8號線周末及假日的服務時間會延長，並加密班次。（城巴提供）

城巴指，早前已多次增加「新界東口岸特快」B7及B8號線的巴士服務，並於暑假期間將只提供假日服務的B8號線，以試行形式提供由香園圍口岸開出班次的平日服務。

由於試行後客量反應理想，在9月1日起至10月6日，城巴將繼續以試行形式提供B8號線的平日服務，並擴展至來回方向：周一至五（公眾假期除外）由大圍站開出的班次服務時間為上午10時正下午1時；由香園圍口岸開出的班次服務時間為下午4時正至晚上10時正，來回方向班次為每30分鐘一班。

而城巴B8號線，由9月2日起，逢周六、日及公眾假期亦將會加密班次，並會延長由香園圍口岸開出的班次服務時間至晚上10時正，即周六、日及公眾假期，由大圍站開出的班次服務時間為上午6時至晚上8時30分；由香園圍口岸開出的班次服務時間為上午7時15分至晚上10時。

此外，城巴亦會按客量，加開短途特別班次往來香園圍口岸及大埔（廣福邨）。