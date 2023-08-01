香園圍過關人數激增　九巴即日提升B9線至每日服務　暑假後再檢視

全面通關以後，香園圍口岸自2月起提供客運服務，過境人數逐漸增加，7月平日單日都有約3萬人次出入境，假日高峰更逾5萬人次。

九巴署理副車務總監（東部）黃裕廷今日（1日）表示，為應付暑假往返內地的人流，以及為屯門、元朗居民提供多一個前往香園圍口岸的出行選擇，宣布由即日起至9月1日加密B9（往來屯門至香園圍口岸）班次至每日服務，早上及傍晚繁忙時間20至30分鐘一班，非繁忙時間則60分鐘一班。



九巴署理副車務總監(東部)黃裕廷（左）宣布即日起至9月1日期間將加密B9（往來屯門至香園圍口岸）班次至每日服務，維持60分鐘一班。（容嘉儀攝）

2020年8月啟用的香園圍口岸，鑑於新冠疫情故一直只供貨車通關服務，至今年2月6日方擴展至旅客和客運車輛的通關服務。該口岸7月平日單日有約3萬人次出入境過關，假日高峰逾5萬人次。

北區至香園圍79K線 乘客亦增五成

九巴署理副車務總監（東部）黃裕廷指出，剛設路線B9（往來屯門至香園圍口岸）時載客量約每日1千人次，5個月內載客量增加9成，近日載客量已達每日2千人次，另一提供全日服務接駁北區和香園圍口岸的路線79K（往來上水及打鼓嶺松園下），7月的平均單日載客量比1月增加約5成，反映香園圍口岸通關人流上升。

他表示，為應付暑假往返內地人流，即日（1日）起至9月1日期間，B9線由原定的周末及假日路線，加密至每日服務，平日服務時間由早上9時至下午4時，假日則維持由早上6時至晚上8時，當中早上及傍晚繁忙時間維持20至30分鐘一班，非繁忙時間則維持60分鐘一班。

即日起加密班次至9月1日

他又指，會密切留意香園圍口岸通關情況及相關城市發展情況，會視乎情況考慮加密班次B9或將每日服務恆常化。

九巴B9路線主要接載屯門及元朗居民前往香園圍口岸 。（容嘉儀攝）

即日起至9月1日期間，路線B9由港鐵屯門站開出，途經元朗形點，乘客亦可於元朗形點I轉乘龍運路線 A36，或於屯門站轉乘路線 A33X 前往香港國際機場，第二程最多可減$6 車資優惠。