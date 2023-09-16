暴雨｜牛池灣村寮屋水浸及膝　一家四口穿睡衣逃難　部份遷過渡屋

上周的世紀暴雨令全港多區水浸，房屋局局長何永賢今日（16日）表示，有個別家庭家中嚴重水浸，甚至有些家庭單位水浸至膝頭，所有電器浸壞，需入住過渡性房屋。其中，至少兩戶牛池灣村寮屋受影響居民已遷到樂善堂酒店過渡性房屋項目「B Hotel」。何永賢指，今年是過渡性房屋落成高峰，呼籲有需要市民可以申請以避風雨。



牛池灣村寮屋部份居民周三已入住過渡性房屋項目「B Hotel」

何永賢今日下午在Facebook發文指，有個別家庭家中嚴重水浸，急須尋找短暫居所。一些住在劏房和寮屋的居民也受到不同程度的影響。她透露昨日房屋局副局長戴尚誠與立法會議員鄧家彪到樂善堂的酒店過渡性房屋項目「B Hotel」，探訪兩戶受影響而入住的牛池灣村寮屋居民。其中一戶一家四口，暴雨下單位水浸至膝頭，只能穿着睡衣撤離。該戶居民暫住民政事務總署的臨時庇護中心後，於本周三入住過渡性房屋。

書本泡湯家電浸壞 母親暴雨後仍回院舍上班

文中指探訪期間，有居民提及水浸當日苦況，如一對女兒的書本作業都泡湯、家裡所有電器浸壞、父親的藥物也被沖走。她又指慶幸該家庭目前已安頓好，當提起一家人能有個像樣地方過中秋，母親露出了難得的笑容。她又透露，另一戶是單親母親照顧著就讀中學的兒子。雖然同樣面對水浸家庭的苦況，何讚賞該母親的堅毅：「這位母親尤其堅毅，受暴雨影響後依然回院舍上班，探訪到最後除了表達感謝，還說『我哋會加油』。」

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有需要可申請過渡房屋避風雨

何永賢表示，這些居民不少都在不同行業貢獻社會，但卻要住在惡劣環境，遇上極端天氣更隨時家園盡毀。她指，這次除了有樂善堂外，博愛江夏圍村也接收了社會福利署轉介受暴雨影響的市民入住。另外，她表示今年是過渡性房屋落成的高峰，有需要的市民可以有未雨綢繆的選擇，讓子女能在安穩的環境下成長，而無須擔心風雨。

申請表和過渡性房屋項目詳情