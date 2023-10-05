黑雨水浸｜耀興道山泥傾瀉仍未清理　110號巴士明起恢復經耀東邨

上月初世紀黑雨襲港，多區發生山泥傾瀉，巨石阻擋耀興道全部行車線，至今仍未完成清理，令到筲箕灣耀東邨的居民出入相當不便。城巴今日（5日）表示，目前城巴77號線，及聯營線110、606仍需改道，但明（6日）起會安排110號線來回方向恢復途經耀東邨，並於新成街及耀東邨總站設臨時站。城巴又指，居民可乘搭2A號線，於健康村轉乘608號線前往九龍東。



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民建聯立法會議員梁熙昨日（4日）表示，耀興道至今仍未解封，現場所見，原本翠綠的山坡變得滿目瘡痍，相關部門指塌坡範圍接近有30層樓高，清理有一定的技術難度，耀興道或需要封閉數個月時間以配合維修工程。

城巴今日稱，自耀興道臨時封閉以來，一直與各政府部門溝通，研究各項臨時措施以便利居民出入。城巴續指，考慮到耀東邨居民主要出入的道路受山泥及巨石阻礙，已加密2A及722號線班次，並安排99號線，改用近東熹苑的一段耀興道前往耀東邨。

城巴表示，目前城巴77號線，及聯營線110、606仍需改道，不過亦一直與運輸署及另一專營巴士營辦商持續溝通，由明天起將安排110號線的來回方向，恢復途經耀東邨，並於新成街及耀東邨總站設臨時站。城巴又稱，居民亦可乘搭2A號線，於健康村轉乘608號線前往九龍東。