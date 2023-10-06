匡智會大埔松嶺村擴建計劃竣工　復康服務名額多三倍增至逾千個

中度及嚴重智障人士宿位不足，輪候時間平均逾10年，由香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐6億元支持的匡智會在大埔松嶺村擴建計劃，今日（6日）有兩座大樓舉行開幕典禮，整個擴建計劃正式竣工，匡智會在大埔松嶺村的復康服務名額，也由原來的200多個，增加至1,100多個。



香港賽馬會於2014年透過其慈善信託基金審批撥捐6億元予匡智會，支持其位於大埔松嶺村的擴建計劃，提供幼兒護理、早期教育、職業復健及培訓、住宿及日間照顧等服務，全面支援不同年齡及程度的智障人士和其照顧者需要。

匡智賽馬會松嶺村命名典禮、暨匡智賽馬會松嶺日間活動及住宿大樓、及匡智賽馬會松嶺職業訓練大樓今日舉行開幕典禮，勞工及福利局局長孫玉菡、香港賽馬會副主席廖長江及匡智會主席陳瑞盛均有出席。

香港賽馬會副主席廖長江致辭時表示，是次擴建計劃將為匡智會額外提供近三倍的服務名額，並發展更多元化的服務，以提升智障人士的生活質素。

勞福局局長孫玉菡致辭時提到「分項數字」，兩座大樓新增200個展能中心名額、200個嚴重弱智人士宿舍名額，以及180個綜合職業康復服務中心名額，整個項目一共提供613個日間康復服務名額和370個住宿服務名額。

他續指，談數字或好像很冷冰冰，但每多一個名額，對有需要的家庭都是彌足珍貴。他亦主動提到，最近發生數宗事件關乎智障人士，社會很緊張，指今日到訪對他的意義重大。他在致辭的最後也有介紹24小時的照顧者支援專線182 183，希望大眾將專線廣傳開去。

勞工及福利局局長孫玉菡10月6日為匡智賽馬會松嶺村命名典禮暨匡智賽馬會松嶺日間活動及住宿大樓和匡智賽馬會松嶺職業訓練大樓開幕典禮主禮。（政府新聞處圖片）

據相關資料，匡智賽馬會松嶺村擴建計劃總建築面積達14,000多平方米，是一個專為智障人士服務的復康中心。復康服務名額由原來的200多個增加至1,100多個。匡智賽馬會松嶺日間活動及住宿大樓、及匡智賽馬會松嶺職業訓練大樓可提供一系列復健活動、職業復健及培訓服務，提升智障人士的生活和社交技巧，增強其工作技能，為就業作準備。

而同一計劃旗下的匡智賽馬會松嶺宿舍、和匡智賽馬會松嶺學前及兒童服務大樓，已分別於2016年及2017年落成啟用。賽馬會指，宿舍為中度及嚴重智障人士提供住宿照顧及日間服務；學前及兒童服務大樓則為兒童包括初生至六歲的幼兒提供護理、早期教育和訓練等服務，兩座大樓的使用率已達百分百。