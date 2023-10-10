民政總署及入境處突擊巡查深水埗　發現一處所涉嫌無牌經營賓館

民政總署轄下牌照處今日（10日）聯同入境事務處採取執法行動，在深水埗區內突擊巡查懷疑無牌經營的床位寓所，在行動中發現有一個處所涉嫌無牌經營賓館／床位寓所，如完成調查後獲得足夠證據支持，牌照處會就個案提出檢控。



民政事務總署（民政總署）轄下牌照事務處（牌照處）今日（10日）聯同入境事務處採取執法行動，在深水埗區內突擊巡查懷疑無牌經營的床位寓所。圖示牌照處執法人員在懷疑無牌床位寓所搜集證據。（政府新聞處提供）

民政總署轄下牌照處今日（10日）聯同入境事務處採取執法行動，在深水埗區內突擊巡查懷疑無牌經營的床位寓所，以保障公眾安全。民政總署表示，牌照處在行動中發現有一個處所涉嫌無牌經營賓館／床位寓所。牌照處會進一步跟進有關個案。如在完成調查後獲得足夠證據支持，牌照處會就個案提出檢控。

屬刑事罪行 可被判監禁罰款留案底

民政總署強調，無牌經營酒店／賓館或床位寓所屬刑事罪行，一經定罪可被判監禁並留有案底。根據《旅館業條例》，無牌經營酒店／賓館的最高罰款為500,000元及監禁三年，並可就罪行持續期間的每一日另處罰款20,000元，針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店／賓館亦可發出為期六個月的封閉令。而根據《床位寓所條例》，無牌經營床位寓所的最高罰款則為100,000元及監禁兩年，並可就罪行持續期間的每一日另處罰款20,000元。

民政總署續指，旅客或市民可透過牌照處網頁的搜索功能，分辨相關酒店／賓館及床位寓所是否持牌處所。如發現懷疑無牌酒店／賓館或床位寓所，請即致電牌照處舉報熱線（電話︰2881 7498）、電郵至hadlaenq@had.gov.hk、傳真至2504 5805，或透過「香港持牌旅館」流動手機應用程式，向牌照處舉報。