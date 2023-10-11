夜繽紛｜港島三個市集本周末舉行　一個會播放港產電影

今星期周末再有三個市集於港島區舉行，「是．夜．灣仔」首度於灣仔海濱HarbourChill海濱休閒站登場，屆時更設電影放映會及專題導賞團，以拍照、描繪等方式發掘灣仔風光，即日起接受報名，名額先到先得。



▼9月29日 西環「堅農中秋夜市」夜市開幕▼



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為配合夜繽紛，近期多個團體舉辦周末市集，本周末再有三個市集於港島區舉行。

10月13至15日期間將於灣仔海濱HarbourChill海濱休閒站舉辦「是．夜．灣仔」，屆時設電影放映會及專題導賞團。13日晚上7時半至10時半會放映《戲棚》，映後談嘉賓為建築師鄭炳鴻；14日則會放映《月滿軒尼詩》，映後談嘉賓為梁喜蓮、建築師及剪紙藝術家曹晉愷；15日會放映《飯氣攻心》，映後談嘉賓為保育平台「街招」共同創辦人麥憬淮、香港理工大學設計學院副教授郭斯恆 。費用全免，名額200位，先到先得，10月12日截止報名。

專題導賞團方面，三日晚上7時半至9時半將舉辦三個主題導賞團，主題分別為「光影 / 映之旅」、「地景速寫」、「都市傳說」，在HarbourChill 海濱休閒站及灣仔一帶遊走，以拍照、描繪等方式發掘灣仔風光。費用全免，名額30位，先到先得，10月12日截止報名。

▼10月2日 灣仔海濱夜市首輪最後一夜▼



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第二輪的灣仔夜繽紛「海濱藝遊坊」，因颱風小犬襲港而押後，則於灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉辦，市集設工作坊及音樂表演外，更於晚上10時至12時播放《A計劃 》、《甜蜜蜜》、《衝上雲霄》三部港產電影。但今次不設無人機表演。

「堅農夜市．環保生活+二手市集」將於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊舉辦，屆時設熟食檔、乾貨攤位、二手市集、樂器表演等。