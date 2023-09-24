夜繽紛開心香港市集燒賣網哭貴食唔起！寧撑7仔$1粒/鴻福堂買1送1

早前開心香港市集有魚蛋檔，獅子開大口賣$30/6粒天價魚蛋惹全城嘩然，好多人紛紛吐糟「貴到食唔起」！不過，百物騰貴都不代表無啖好食，有網民發現7-Eleven便利店推平價下午茶，僅$11即有10粒魚蛋/燒賣；鴻福堂亦加入推燒賣優惠行列，$15/10粒兼買1送1，即是$15/20粒，平均7毫每粒。網民大讚在物價急飆的環境中，仍做呢個價錢好良心，直指「好過搞夜繽紛」！本文《香港01》「好食玩飛」記者還為大家搜羅3間平價魚蛋燒賣檔，「平食好西無難度」！



（圖片來源：左/《大叔的愛》劇照；右：截圖自「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook群組）

便利店推平價下午茶10粒魚蛋燒賣$11 網民讚好抵：好過搞夜繽紛！

7-Eleven自家品牌「7仔食檔」最近推出多重平價優惠，其中一個就是「$11有10粒魚蛋／燒賣」，獲網民在「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook群組中大讚好抵食，形容價錢平到有「時光倒流」感覺！

（截圖自「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook群組）

鴻福堂承勢推出燒賣優惠$15/10粒兼買一送一

鴻福堂由即日至10月29號，逢星期五、六、日及公眾假期去鴻福堂全線分店用正價買杞子醬汁燒賣$15/10粒，有買一送一優惠。

有網民將消息分享至Facebook@香港茶餐廳及美食關注組，有人讚鴻福堂「好波」，行一陣就有一間，識做生意。表示大手入貨，放入冰箱慢慢歎。」

有網民將消息分享（Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

有人就覺得係抽「政府夜繽紛市集燒賣$30/6粒或$20/4粒」水。$20買四粒燒賣，部分網民覺得算合理，也有部份網民認為$20/4粒仍然貴，不如去酒樓叫一籠燒賣坐下慢慢歎更佳。

網民留言：

開心香港市集的天價魚蛋$30/6粒價錢離地

對此，即有網民引述早前開心香港市集的天價魚蛋$30/6粒事件，直指對比真大，因而對政府推行的夜繽紛夜市表示無期待，「其實香港食店唔賺到盡，仲使咩搞夜市？」、「夜ｘ周搶錢」、「到時實好貴，搵笨」。

7仔優惠不是時時有，如果想食平靚魚蛋/燒賣一樣有選擇！留意《香港01》「好食玩飛」記者幫大家搜羅了至少3間抵食小食檔，大家平平地食好西抗通脹—「抵食魚蛋燒賣檔推介」敬請期待！