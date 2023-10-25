施政報告｜打造城門河及元朗明渠為賞花熱點　街市天台設水耕農場

【施政報告2023】行政長官李家超今日（25日）發表施政報告2023時宣布，政府會推行「悅目亮麗城市計劃」，加強美化城市，包括重點打造城門河及元朗明渠為賞花熱點。報告指將引入「現耕現賣」，公眾街市天台設置水耕農場及攤檔，興建中的天水圍公眾街市將率先落實。



另外，李家超肯定香港運動員近年在大型賽事的表現，會提供更多運動員訓練及康體設施。他提及將於2025年啟用的啟德體育園，可以舉辦國際足球和欖球賽等大型活動以提升體育軟實力。為推行體育普及化，他表示與明年在體育館將設置自我體質測試站，而戶外場地會引入智能健身設施。



▼施政報告 沙田元朗打造河邊賞花熱點▼



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打造城門河及元朗明渠為賞花熱點

行政長官李家超發表施政報告時宣布，政府會推行「悅目亮麗城市計劃」，加強美化城市，包括重點打造城門河及元朗明渠為賞花熱點，在主要節日美化主要道路中央分隔帶及迴旋處花床等園景，以及為合適球場、體育場館外牆及洗手間注入藝術及設計元素等，有關計劃將由政務司副司長會負責統籌。施政報告亦指，將於合適的康文署場地和公路旁進行園景美化工程，廣植顯花樹木和不同顏色灌木。

街市天台設農場現耕現賣 天水圍街市率先落實

李家超又表示，環境及生態局今年底將與業界推出《漁農業可持續發展藍圖》，優先推展項目，包括引入「現耕現賣」概念，在合適的公眾街市天台設置現代化水耕農場暨攤檔，興建中的天水圍公眾街市將率先落實。

施政報告還指出其他項目，包括古洞南農業園二期部分用地引入公私營協作模式；馬鞍山西沙路花園範圍劃出土地進行現代化都市農業試驗項目；積極研究讓從事商業農耕的農場，提供休閒活動作輔助業務；為受到政府發展項目影響的禽畜農場提供位於上水一帶的政府用地及技術和財政支援；以及在四個新魚類養殖區分階段提供新式深海網箱供業界租用。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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增加運動員訓練及康體設施

體育發展方面，李家超指出，近年香港運動員在多項大型比賽中表現出眾，如在剛結束的杭州亞運會，獎牌數目再創新高至53面。他指，政府繼續以精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化推動本港體育發展。

在精英化和專業化方面，他表示明年中落成的香港體育學院新大樓會為精英運動員提供更多先進訓練設施，我們亦會增撥資源強化學院的運動醫學中心。文體旅局繼續推展《體育及康樂設施十年發展藍圖》，提供多項康體設施如體育館、運動場和公園，包括可舉辦國際級別比賽的游泳館，以及設有劍擊訓練及比賽設備的體育館；並會在明年中與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會合作為教練提供更多接受專業培訓和實習的機會，提升教練的專業水平和運動員的訓練質素。

2025年啟用啟德體育園 舉辦國際足球和欖球賽

盛事化和產業化方面，他表示今年有超過15項得到「M」品牌制度支持的國際體育賽事在港舉行，是歷來最多，吸引了世界各地高水平的運動員和旅客來港。獲支持的賽事包括首次移師香港的世界場地越野車錦標賽、沙特阿美石油女子團體高爾夫球賽、香港男子網球公開賽等。明年底落成並於2025年啟用的啟德體育園，是香港歷來最大型的體育基建項目，可舉辦國際足球和欖球賽、音樂會等大型活動，進一步提升體育軟實力，並帶動周邊產業發展。

明年體育館設自我體質測試站 戶外場地增智能健身設施

普及化方面，他表示會在「全民運動日」與港協暨奧委會合作，加入體育節活動，讓更多市民參與。康文署亦會考慮在每年的特定節日免費開放體育設施給市民使用，舉辦主題運動日供市民參與；亦會由明年起在體育館設立自我體質測試站，在戶外場地引入智能健身設施，使用者更可透過應用程式，儲存及取用運動數據及健康資訊。政府亦會鼓勵和協助民間組織舉辦不同的體育活動和賽事。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼



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