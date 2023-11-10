夜繽紛｜觀塘海濱辦拉丁之夜及韓流舞蹈派對　台上台下一齊跳舞

政府持續俗夜經濟。觀塘海濱「VESSEL發現號03」於今日（10）及明日（11日）一連兩晚分別舉行「拉丁之夜」及「韓流舞蹈派對」，場內特設偌大戶外舞池，配合特效燈光，上演多場Chachacha、Rumba、Bachata和K-pop等不同舞蹈表演。



周五晚「拉丁之夜」邀得台灣第34屆金曲獎「演奏類最佳專輯製作人獎」得主關家傑 (Alan Kwan)，夥拍於享負盛名的哥倫比亞專業敲擊樂手Alonso Gonzalez，以及Costel Pascu、Ferdinand Pantig Jr. 和 Franklin Torres，現場演奏多首拉丁爵士樂曲，現場人士可在橋下近970平方米戶外大舞池聞曲起舞。大會舞台特設Chachacha、Rumba和Bachata等熱舞表演。

現時又有可免費參加的Bachata舞蹈入門工作坊，由Bachata Viva HK導師Winson Cheung教簡單易學的舞步先熱身；市集熟食攤位即場大賣熱辣辣美食佳餚和冰涼啤酒，鄰近餐廳及Café亦會共同參與。

周六晚「發現號03」搖身變成「韓流舞蹈派對」，有韓國最流行舞團舞曲，以及現代節奏藍調、流行電音和Hip Hop等不同曲風。大會邀得香港「Yes Official」多隊年青舞者獻上一小時K-pop舞蹈表演。同場更有近年於各地流行的隨機舞蹈(Random Dance)，大會亦會邀請多個大學舞團參與活動同場切磋，同場更設K-pop巿集攤位，搜羅韓風潮流飾品。