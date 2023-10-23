萬聖節夜繽紛︱灣仔夜市周五起加場3晚　西環及觀塘變嘩鬼集中地

上月底展開的灣仔夜市「海濱藝遊坊」，原訂於今日（23日）結束，發展局決定本周五（27日）起一連三日加場，現場繼續有美食攤檔及音樂表演，並會加入萬聖節元素。至於萬聖節當日，灣仔海濱毗鄰的海濱休閒站亦會舉行嘉年華，現場會有魔術表演、南瓜彈跳床及各式各樣的工作坊，予市民歡渡節日。



西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊及觀塘海濱花園，也會變身萬聖節嘩鬼集中地。前者舉「堅農夜市 • 萬聖節+ Cosplay」，而後者則辦「萬聖節寵物之夜」，現場將會舉行萬聖節限定寵物市集、免費犬隻訓練分享及示範、寵物互動遊樂區。



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HarbourChill海濱休閒站設「濱紛魔法嘉年華」

發展局於社交網站宣布，灣仔「海濱藝遊坊」於過去周末氣氛熱鬧，反應熱烈，當局決定本周五（27日）加場，一連三日舉行壓軸一輪的夜市。適逢萬聖節來臨，發展局透露，今個周末的夜市除了街頭美食和音樂表演之外，說亦會加入萬聖節主題元素。

「海濱藝遊坊」毗鄰的灣仔「HarbourChill海濱休閒站」，本周六（28日）、下周日（29日）及下周二晚（31日）萬聖節當日下午6時至晚上10時，舉行「濱紛魔法嘉年華」，內容包括舞台及街頭魔術表演、南瓜彈跳床、各種遊戲、手作工作坊、臉部彩繪工作坊等，並設不同巨型節日裝置供「打卡」。

▼10月14日 灣仔「海濱藝遊坊」▼



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西環堅農夜市有萬聖節Cosplay

此外，西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊亦將於本周五（27日）起下午3時至晚上11時舉行「堅農夜市．萬聖節+ Cosplay」，現場亦設表演、手作工作坊、攤位遊戲、節日打卡點，以及有售賣不同環保產品、生活用品、精品、小食和飲品的攤檔等。

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堅尼地城卑路乍灣海濱長廊位處堅尼地城城西道，堅尼地城港鐵站 C 出口向海濱步行約6分鐘可達。（發展局相片）

觀塘海濱花園舉行「萬聖節寵物之夜」

至於觀塘海濱花園亦將於本周五（27日）及本周六（28日）晚上舉行「萬聖節寵物之夜」，時間為晚上7時至晚上11時。現場將會舉行萬聖節限定寵物市集、免費犬隻訓練分享及示範、寵物互動遊樂區。