政府擬戶外博物館設於城門碉堡或龍虎山郊野公園　屬二級歷史建築

漁農自然護理署擬於被評為二級歷史建築的龍虎山郊野公園的松林砲台，或城門郊野公園的城門碉堡設立戶外博物館。松林砲台可設戶外歷史遺蹟徑，介紹海防時期、高射砲台時期、香港戰役及戰後時期的歷史；城門碉堡則設隧道探索區，開放地下隧道予公眾親身體驗，公眾可線上預約參加。城門碉堡亦會興建可眺望城門水塘和荃灣區景色的觀景台，市民了解碉堡歷史之餘，亦可飽覽自然景觀。



龍虎山郊野公園的松林砲台為另一選址

漁護署向郊野公園及海岸公園委員會提交文件，建議於郊野公園設立戶外博物館，署方初步選出兩個可設立戶外博物館的選址，分別為位於龍虎山郊野公園的松林砲台和位於城門郊野公園的城門碉堡，均屬於二級歷史建築。

漁護署人員今日（10日）於郊野公園及海岸公園委員會議透露，初步構思相關遺址設立博物館之後會向公眾開放，但城門碉堡中一段隧道需要再評估結構安全，並參考前深水埗配水庫，以網上預約形式控制人流的考察安排。

顧問建議開辦導賞團予公眾及學校

去年9月，漁護署委託莫特麥克唐納香港有限公司聯同歷史學家鄺智文進行顧問研究，目前有兩個設計方案。其中，松林砲台設立的戶外博物館以戶外歷史遺蹟徑爲主，連接不同的史蹟點，並沿歷史遺蹟徑按海防時期、高射砲台時期、香港戰役及戰後時期，依次敘述相關歷史。

此外，顧問建議為公眾和學校開辦導賞團作為主要教育活動，以及設立自然欣賞空間，以納入各種自然教育元素，例如景觀變化、植林工作，以及成立龍虎山郊野公園的故事。

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城門碉堡需進一步技術調查及評估公眾安全

至於城門碉堡，如今只有麥理浩徑旁的戰壕、隧道出入口和觀測所等幾個構築物可以輕易看得見，許多設施都建於地下或零散分布在不同的位置。戶外博物館的概念設計包含三個主要部份，分別是室內歷史解說區、戶外史蹟徑，以及隧道探索。

漁護署就城門碉堡進一步技術調查及評估公眾安全之後，戶外博物館可向遊客開放隧道系統中若干段狀況較好的隧道，為他們提供獨特的親身體驗。署方概念設計更包括興建可眺望城門水塘和荃灣區景色的觀景台，遊客除可欣賞自然景觀外，還可了解碉堡的戰略位置和城門的自然歷史。

由於城門碉堡大部份遺蹟零散分布並建於地下，署方根據顧問研究，建議增設新的遊客中心以提供參觀資訊。新遊客中心會作為歷史解說區，通過解説牌、資訊地圖、照片、短片、展品等提供相關歷史概覽，並採用CAVE虛擬實境等先進科技，為遊客提供身臨其境的隧道體驗。