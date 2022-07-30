發展郊野公園邊陲如遭司法覆核或敗訴　凌嘉勤：應先改劃綠化帶

財政司司長陳茂波在報章專訪中提及「不排除發展郊野公園邊陲地帶興建房屋」，指相信有助紓緩可負擔住宅長期短缺的問題。北部都會區主力推手、前港深合作策略規劃顧問凌嘉勤接受訪問時表示，相信陳茂波説法純屬舉例。



他指郊野公園不是合適選項，即使是「邊陲」地帶，也屬郊野公園範圍。他認爲不論在優先次序，還是從實際角度上，要成功改劃土地發展房屋，都應先集中資源研究改劃綠化帶，而非考慮郊野公園，而長遠則是發展北部都會區及明日大嶼。



凌嘉勤擔心，一旦在郊野公園範圍內發展，易遭司法覆核，屆時很有可能敗訴。



上屆政府邀請房協研究發展郊野公園邊陲地帶，其中一個選址是大欖隧道收費廣場以西。（資料圖片）

料法庭會問有沒有合理替代選項

凌嘉勤認為，萬一發展郊野公園遇上司法覆核，法庭到時會問政府「會否有合理的其他選項（reasonable alternative）」。他解釋，當香港仍有達1.6萬公頃的綠化帶，而政府曾經從中找到不少合適用地發展房屋，很難說是沒有其他選項，估計到時政府很大可能敗訴，「可能會有少少徒勞無功」。被問到如現政府有政策上的改變，是否打破上屆政府「土地大辯論」後不尋求改變郊野公園邊陲地帶用途的共識，凌嘉勤回應稱不回答假設性問題。

綠化帶接近馬路 基建配套相對元善

曾任規劃署署長的凌嘉勤認同香港需要更多土地，亦要多管齊下覓地。他解釋，過去規劃署找到約150公頃綠化帶改劃，成功後可獲約10萬住宅單位，而他從公開資料看到，發展局及規劃署正進行第二輪研究，審視綠化帶中有否適合發展房屋的土地。凌嘉勤認為，優先發展綠化帶是因為相對接近馬路，意味食水、交通和電力等公共配套相對完善。

凌嘉勤指，不應將發展和保育對立，但政府應客觀審視土地合適性。他解釋研究人員資源有限，「當我叫一隊人去研究郊野公園的合適性，呢隊人就研究唔到綠化帶嘅可能性」。對於有聲音指可找「低生態價值的郊野公園邊陲地帶」，凌嘉勤反問「係咪要將成個郊野公園嘅邊緣地帶做生態價值比較？依家就咁話邊塊低，會唔會有另一塊仲低過佢呢？」他認為此方法有問題。

前港深合作策略規劃顧問凌嘉勤表示，從實際角度出發，應先集中資源研究改劃綠化帶，而非考慮郊野公園。（蕭博禧攝）

斥「郊野公園未經環評不知生態價值」說法錯誤

另外，有聲音指政府在七十年代中期指定郊野公園範圍沒經過環境評估，故不知生態價值，凌嘉勤直斥這説法錯，以堅決語氣表示「絕對唔接受呢個講法」，認為這侮辱當年努力的許多前輩。「點可以話佢地當時冇考慮生態價值然後去劃郊野公園嘅範圍？」他指每個年代有不同工作方式，那時在全世界而言也沒有如現在般嚴謹的環評制度，凌嘉勤指前輩已就他們「最重要嘅、掌握嘅」資料，以合理和專業的判斷，來劃郊野公園範圍。

理解粉嶺高球場只有部份建屋 發展時要改善配套

政府計劃明年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，但當中只有9.5公頃會興建公營房屋或社區發展，被問到對此事的看法，凌嘉勤認為是經過客觀分析後的結論。他指該片土地共三個高球場，目前用作房屋發展的是舊場（Old Course）範圍內北部土地，該處已有較大的露天停車場，相信沒太大生態價值，凌嘉勤相信這在技術上是合適的建議。至於另外兩個高球場，凌嘉勤指當中仍有不少貴重樹種，亦有不少仍有人拜祭的祖墳。就他理解，政府沒計劃將粉嶺高爾夫球場中另外兩個高球場用作房屋發展。

對於早前北區區議會通過議案，反對粉嶺高球場局部發展，要求先改善社區配套及交通擠塞問題。凌嘉勤指「配套永遠係一個問題」，稱當地區人口增加，必然要增加基建和社會服務配套，但他認爲不可因此而不發展，「從來發展開始時都係配套不足」，指在發展過程中可改善配套。

規劃高容量基建 快速將「生地」變「熟地」

翻查報道，陳茂波在去年提過本港有足夠土地發展，但要簡化規劃過程。凌嘉勤稱，根據《香港2030+》最後報告，結論提到香港找到足夠發展用地，可滿足香港直到2048年的需要。他表示，這些用地主要在北部都會區及明日大嶼，認為現時政府接下來「要做嘢」，令這些土地可產生來建屋，同時要規劃各種高容量的基建系統，以支撐將來大規模高密度發展。凌嘉勤以古洞北計劃發展6萬單位為例，形容規模「在外國是大城市」。

他又承認，現時香港發展用地不足，但規劃上可找到足夠建屋用地，接下來應集中資源將它們變成有配套的「熟地」。

凌嘉勤表示，政府現時改劃綠化帶及棕地的工作「做得唔錯」，他明白這些工作複雜且需時，不過也有改善空間。他指政府進行改劃時，要保障市民知情權及提出意見的權利。至於行政方面，應壓縮重疊的工作。他鼓勵政府與業界善用科技創新，舉例組裝合成建築法既能提升效益，也能更好保障工人安全。