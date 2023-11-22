油塘混凝土廠續牌申請上訴被駁回　牌照即時失效　須停止水泥工程

環境保護署公布，空氣污染管制上訴委員會今日（22日）駁回中國混凝土有限公司油塘牌照續牌申請的上訴。署方指該廠指明工序牌照即時失效，已去信要求該混凝土廠必須即時停止涉及水泥工程（包括混凝土生產）。



中國混凝土有限公司續牌申請上訴被駁回．須停止水泥工程。（GOOGLE MAP截圖）

環保署發言人表示，署方一直對混凝土廠運作有非常嚴謹的要求和監察，絕不容許其運作對環境造成影響。由於署方執法人員在過往的巡查及監察中，曾多次發現該混凝土廠發生嚴重塵埃排放事故造成空氣污染，廠方未能證明其有能力提供、安裝及有效運行所需的措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，署方於2022年4月8日否決該混凝土廠的續牌申請。

署方稱，該公司於同年4月28日向上訴委員會提出上訴。根據《空氣污染管制（指明工序）規例》相關條例，該混凝土廠的指明工序牌照須繼續視作有效，直至上訴獲得處理。

發言人指，由於上訴委員會駁回該混凝土廠的上訴，根據《空氣污染管制（指明工序）規例》，該混凝土廠的指明工序牌照即時失效，環保署已去信要求該混凝土廠必須即時停止涉及水泥工程（包括混凝土生產）的指明工序。署方會繼續派員密切監察該混凝土廠，如發現違規行為，會蒐集證據並採取執法行動。