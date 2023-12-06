白田街市嚴重空置僅4成出租　街坊寧捱上落斜路去石硤尾街市買餸

石硤尾白田商場街市新落成使用僅兩年，竟出現「冇餸買」情況，有近六成舖位長期丟空，連日常主要生鮮糧食，包括魚、肉及菜都買不到，逼使居民至少花5分鐘上落斜路，到鄰近石硤尾邨街市，甚至有長者步行逾1公里至深水埗北河街街市買餸，令居民大感不便。有居民今日（6日）向《香港01》反映，自白田街市翻新後物價飆升，令街市使用率下降，惡性循環下致使多間店舖撤走，促請房署介入解決問題 。



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街市新落成兩年現六成空置 最基本魚肉菜檔都欠奉

位於白田商場底層的白田街市，前身於2018年被房屋署收回並進行翻新，至2021年新落成使用，並由外判公司管理。街市原本有13間店鋪，《香港01》記者今日（6日）巡視，發現目前僅餘5間店舖仍然營業，即出租使用率約只有四成，大部分為售賣乾貨，如醬油及擺設等，連唯一一間鮮肉檔亦已轉為售賣生果，而居民最常光顧的魚檔及菜檔都欠奉。靠近街市門口，擺放了雪糕筒攔着空置部分，而在街市門外擺放了寫着「街市重組招租」的易拉架宣傳廣告。

居民黃先生向記者表示，上址街市開業初期，雖然物價較石硤尾街市和北河街街市貴一點，但因地理位置方便，甚受居民歡迎。不過，上址的物價其後逐漸上升，令邨內很多基層街坊感到有壓力，因而改到其他物價較便宜的街市買餸。由於上址店舖的生意欠佳，人流愈來愈少，導致多個租戶陸續結業撒出。

黃先生稱本身獨居，需要購買的餸菜份量相對較少，所以價錢略貴一點都可以接受。不過，白田街市所賣的餸菜種類不多，雖然可到超市購買，撇除價錢較貴，貨品種類始終不及街市齊全。因此，他平日會花5分鐘步程到石硤尾街市買餸，但因要行斜路，加上拿着一大袋餸菜，每次都需要乘坐巴士回家，十分不便。

翻新後物價飆升 居民上落斜路去石硤尾買平餸

另一位街坊葉女士亦稱，現時主要到石硤尾街市，或者到1公里外的北河街街市買餸，感到十分不便，她抱怨說：「特別係上班人士，返到嚟，行到落嚟想買餐菜，見到無乜菜買，個感覺係好失落，上面（惠康）啲菜又唔平。」

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在白田邨住了40多年的李先生表示，由於邨內街市物價較貴，所以主要到石硤尾街市買餸。他希望房署可以推出優惠，吸引更多商店進駐，同時令物價具競爭性。

另一位居民張女士指，白田邨十分需要一個街市，因為區內很多長者，加上沿路均為斜路，對長者來說比較辛苦。她又稱，白田街市開業初期，會經常前往光顧，隨着多間店鋪結業，才減少到白田街市。她表示，沒時間買餸就只能在外用餐，令生活成本大增，「夠時間就跑落去買。」