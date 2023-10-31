中環街市有座實驗室？煤氣 x B.Duck親子嘉年華　贏走別注禮品

10月起，煤氣公司 × B.Duck主題巴士和電車穿梭港九各區，車身上的「煤氣走煤」和「綠火焰」有沒有令你腦中彈出無數問號？可愛的「煤氣綠火焰大使」B.Duck正正想引發大人小朋友的好奇心，邀請大家到中環街市參加「煤氣綠火焰未來實驗室」，通過參加親子攤位遊戲、STEAM工作坊、古蹟文物遊和互動展覽等活動，一起探索綠色新能源的無限可能，認識煤氣公司從管網直接提取氫氣的技術，齊齊加入減碳行列。現場更有機會得到限量Towngas x B.Duck桌上遊戲及多款別注版主題精品！

攝影：鄭子峰



這幾年出現的世紀暴雨和超強颱風，讓大家親身感受到氣候變化與極端天氣的威脅，減碳已成為各地政府、企業，以至每一個人的重要責任。「要推動環保新生活，建設可持續發展未來，小朋友的教育尤其重要。」煤氣公司企業環境、社會及管治總監／企業事務總監楊松坤說，「我們希望發掘一些有趣的角度和活動，讓科學及能源知識更具趣味性，所以找來大人小朋友都喜歡的人氣角色B.Duck舉辦『煤氣綠火焰未來實驗室』，透過一系列互動遊戲和工作坊，引領兒童及青少年認識本地新能源，從小培養減碳綠色生活習慣。」

煤氣公司企業環境、社會及管治總監／企業事務總監楊松坤認為向年輕一代推廣綠色教育，對建設可持續發展未來尤其重要。

互動遊戲認識本地氫能發展

「煤氣綠火焰未來實驗室」親子嘉年華將於11月11至12日在中環街市舉行，為大家安排了一系列有意義的家庭活動如攤位遊戲、互動展覽、STEAM工作坊等，讓家長和小朋友可以邊玩邊學習環保與新能源知識，包括煤氣公司正籌備從總長度達3,700公里的地下煤氣管網中，直接提取氫氣給交通工具以至用戶使用，推動低碳及更具成本效益的本地氫能應用方案。

楊松坤表示，公司供應的「煤氣」實際在1967年已全面「走煤」，現時生產的人工煤氣中，一半的成份為氫氣，而氫能在使用過程中不會產生溫室氣體，被視為可取代傳統化石燃料的綠色能源。小朋友來到「煤氣綠火焰未來實驗室」，便可了解更多新興能源的潮流。

B.Duck全新形象 玩遊戲贏限量紀念品

B.Duck的全球粉絲人數超過2,000萬，小黃鴨德盈控股國際有限公司主席兼行政總裁許夏林（Eddie）表示：「我一直希望能透過IP（角色知識產權）的聯動力量，傳遞更多正能量和有意義的信息，包括這次的環保減碳議題。」B.Duck將會化身「綠火焰大使」，穿起實驗袍、走入實驗室，為大家揭開綠色能源秘密。

除此以外，B.Duck和朋友們亦會加入親親大自然的元素，希望帶出新興潔淨能源及綠色生活的感覺，活動現場亦會有多個造型可愛的B.Duck裝置等著大家來瘋狂打卡！

鴨爸爸Eddie期望透過今次合作，讓小朋友更認識新能源和環保概念。

為了吸引更多家庭參與，煤氣公司和B.Duck為活動設計了限量精品，有精美環保袋、麻質手挽袋、主題便條紙套裝、八達通套連頸繩，以及精心設計的「鬥氣冤家」桌上遊戲。Eddie坦言在桌上遊戲花了不少心機，單是棋子設計便先後改動多次，「我相信遊戲可以讓小朋友更深刻和生動地吸收新能源和環保概念，在紀念以外多加一點意義，延續嘉年華寓教於樂的意義。」現在只要在當天入場參加「煤氣綠火焰未來實驗室」，完成指定任務，便有機會免費獲贈以上紀念品。

「煤氣綠火焰未來實驗室」限量精品包括精美環保袋、麻質手挽袋、主題便條紙套裝和金屬襟章等，B.Duck 粉絲絕對不容錯過。

走入校園招募「綠火焰大使」

煤氣公司在1862年成立，不經不覺已有161年歷史，今次在中環街市的活動將同步舉行歷史展覽，在這所歷史建築內呈現煤氣公司於時間長河中與時並進的業務與形象，還會展出舊時代的煤氣用具如煤氣煮食爐，以及難得一見的煤氣風扇，還有百年前的廣告標語等。楊松坤又透露，「煤氣綠火焰未來實驗室」只是一個起點，品牌即將與B.Duck走進校園：「我們在公司內部招募了一些年輕的同事在今年成立綠火焰教育組，並會招募學生成為『綠火焰大使』，在校園內推廣綠色生活文化。」計劃現時已有19間小學報名參與。另外，煤氣公司亦會將他們今年暑假推出的《秒懂的能源百科》學習卡，免費贈送給參與計劃之學校作為輔助教材，透過歷史軼事、能源新知、科學冷知識和ESG詞典等遊戲卡牌，增加學生對能源科學的興趣和知識。

「煤氣綠火焰未來實驗室」親子嘉年華活動日期及時間

11月11日（六） 開放時間 13:00至20:00

11月12日（日） 開放時間 10:00至20:00

地點：中環街市